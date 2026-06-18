Fico rövid megbeszélést folytatott az új magyar kormányfővel Brüsszelben

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő csütörtökön találkozott először Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel. A találkozóra az Európai Tanács brüsszeli ülése előtt került sor. Fico elmondta, a találkozó rövid volt, de szerinte jó kezdet a kölcsönös együttműködéshez – tájékoztatott a TASR tudósítója.

A két kormányfő legközelebb a visegrádi négyek (V4) miniszterelnökeinek csúcstalálkozóján folytat megbeszélést jövő kedden, Budapesten. „Nagyon örülök, hogy mindkét miniszterelnök érdeklődik az iránt, hogy folytatódjon ez az együttműködés, tisztában vagyunk vele, milyen fontos ez, mert ha az Európai Tanács ülései előtt egyeztetünk, erősebbek leszünk” – jelentette ki Fico.

A kétoldalú találkozó után Fico és Magyar Péter a V4-országok többi vezetőjével, Donald Tusk lengyel és Andrej Babiš cseh miniszterelnökkel találkozott. Több év után ez volt a V4-es miniszterelnökök első egyeztető megbeszélése.

TASR/Felvidék.ma