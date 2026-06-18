A parlament bizalmat szavazott a szlovák kormánynak

Csütörtök este a parlament képviselői 78 támogató vokssal bizalmat szavaztak a szlovák kormánynak, 54 képviselő ellene szavazott. Mivel ez volt az egyetlen napirendi pont, szavazással zárták a rendkívüli 60. ülésszakot. A kabinet bizalmat kért a parlamenttől a magas államadósság miatt, amely a költségvetési felelősségről szóló alkotmányos törvény legmagasabb szankciós zónájába tartozik.

A javaslat vitája csütörtökön 10 óra után kezdődött és körülbelül nyolc órán át tartott. Főként ellenzéki képviselők vettek részt rajta. Bírálták a kormányt, amiért nem tudta kezelni az államháztartás konszolidációját, és a szlovákiai helyzet továbbra is romlik. Azt is kifogásolták, hogy a kabinet több hónapos késéssel kért bizalmat.

Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány jó munkát végez az államháztartás konszolidációja terén, amit az Európai Bizottság is nagyra értékel. Elődeitől az Európai Unió legrosszabb állapotú államháztartását örökölte. Szerinte az ellenzék kritikája ezen a téren félrevezető, amit a hivatalos statisztikák is bizonyítanak.

TASR/Felvidék.ma