Nyitra megye 125 ezer euróval támogatja a régiók fejlesztését

A Nyitra Megyei Önkormányzat képviselői 125 ezer eurót különítettek el a megye költségvetéséből a régiók fejlesztését szolgáló támogatásokra. A forrásból a regionális minőségi védjegy birtokosai, valamint a helyi akciócsoportok részesülnek támogatásban – tájékoztatott a megyei hivatal.

A helyi akciócsoportok feladata, hogy összekapcsolják az önkormányzatokat, a vállalkozókat, a civil szervezeteket és a lakosságot a térségi fejlesztések érdekében.

„A támogatásnak köszönhetően olyan kezdeményezéseket valósíthatnak meg, amelyek a közösségi élet, a kultúra, a hagyományőrzés, a sport, a környezetvédelem vagy a helyi szolgáltatások fejlesztését szolgálják, ezáltal pedig a térségek saját igényeihez és lehetőségeihez igazodó fejlődését segítik elő”

– közölte a Nyitra Megyei Hivatal.

A támogatott projektek között szerepelnek a közterületek felújítását és korszerűsítését célzó beruházások, parkok és zöldfelületek revitalizációja, valamint a közösségi rendezvények lebonyolításához szükséges technikai eszközök beszerzése.

A támogatások emellett hozzájárulnak a népi kulturális örökség megőrzéséhez, kulturális fesztiválok megrendezéséhez, sporttevékenységek támogatásához, az önkéntes tűzoltó-egyesületek és cserkészszervezetek működéséhez, valamint a gyermekeknek szóló programok megvalósításához.

A megyei hivatal tájékoztatása szerint a támogatott kezdeményezések között olyan projektek is megtalálhatók, amelyek a régiók népszerűsítését, a helyi hagyományok ápolását és a helyi termékek támogatását szolgálják.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk