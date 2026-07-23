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A KDH szerint el kell utasítani az azonos neműek házasságának bejegyzését

NZS
NZS
Milan Majerský (Fotó: SITA)

Az ellenzéki KDH egyetért a Szlovák Köztársaság Főügyészségének álláspontjával, miszerint a hatóságok nem maradhatnak tétlenek, világos útmutatást kell adniuk az azonos neműek külföldön kötött házasságának honi bejegyzésével kapcsolatos igények kezelésével kapcsolatban.

A mozgalom azonban hangsúlyozza, hogy ezeket az igényeket a Szlovák Köztársaság Alkotmányával és az európai uniós jogrenddel összhangban kell elbírálni, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy a bejegyzést el kell utasítani.

Milan Majerský, a mozgalom elnöke és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának tagja szerint ebben a tekintetben a jelenlegi jogi helyzet egyértelmű, s ezt az állami szerveknek tiszteletben kell tartaniuk.

„A KDH kitartó politikai tevékenységének köszönhetően a Szlovák Köztársaság Alkotmánya egyértelműen kimondja, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége. A szlovák jogrend nem tartalmaz olyan jogalapot, amely lehetővé tenné két azonos nemű személy külföldön kötött házasságának bejegyzését. Ellenzéki pártként határozottan ragaszkodunk az alkotmány tiszteletben tartásához és a status quo fenntartásához” – hangsúlyozta Majerský. A KDH ezért felszólította Matúš Šutaj Eštok belügyminisztert (Hlas-SD), hogy késedelem nélkül biztosítsa, hogy a hatóságok a törvényeknek megfelelően járjanak el és utasítsák el ezeket a kérelmeket.

A kereszténydemokraták rámutatnak, hogy még az Európai Unió Bíróságának tavaly novemberi ítélete sem vezette be az azonos neműek házasságkötésének lehetőségét a tagállamokban. A mozgalom szerint

az Európai Unió Bírósága nem írhatja felül a szlovák parlament családjogi kérdésekben hozott döntését, és nem eszközölhet olyan jogszabály-módosítást, amelyet Szlovákia nem fogadott el.

„A házasságkötés és a családjog szabályozása kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az Európai Unió csak a tagállamok által ráruházott hatáskörök keretein belül járhat el” – tette hozzá Viliam Karas, a KDH alelnöke.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

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