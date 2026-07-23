A 16. Dalia harcművészeti gyermektábor

Ismét a Magyar Közösségi Ház, a Felföldi Dalia Iskola központja adott otthont a 16. alkalommal megrendezett magyar harcművészeti tábornak Gömörpéterfalán.

Az iskola és a tábor vezetője Kopecsni Gábor, aki kutatásokkal és gyűjtésekkel alapozta meg az iskola szakmai munkáját. A központ Gömörpéterfalán található, emellett Komáromban, Paláston, Érsekkétyen, Rimaszombatban, Füleken és Gömöralmágyban is működnek csapatok.

Az iskola tananyaga hét fő tudásterületből, azaz rovásból áll: szablya, íj, fokos, bot, karikás ostor, hajítófegyverek és a magyar népi birkózás. A táborozók ezekkel az elemekkel ismerkedhettek meg.

A többnapos képzésen 36 gyermek vett részt, köztük kezdők és haladók egyaránt. A táborvezetők mindenkinél arra törekedtek, hogy az életkorának és tudásszintjének megfelelő oktatási módszert alkalmazzák.

A tábor első napján a résztvevők ismerkedtek egymással és csapatjátékokat játszottak. A legnagyobbak megtanulták a huszárhatvágást, majd vívtak is, míg a legkisebbek a kendős játékot sajátították el, amelynek később a szablyavívás során is hasznát vehetik. Emellett kipróbálták a magyar karikás ostort, botot forgattak, összemérték erejüket a népi birkózásban, valamint dobócsillaggal és lándzsával is gyakoroltak.

A programban alaki gyakorlatok, légpuskás lövészet, lovaglás, lovasíjászat, túrázás, valamint a 907-es pozsonyi csatát bemutató animáció levetítése is szerepelt. A táborozók reggeltől estig elfoglaltak voltak, így eszükbe sem jutott használni az okoseszközöket, amelyek egyébként is tiltólistán szerepeltek.

„Számomra azért is fontos gyerekeket tanítani, mivel tudást és kultúrát adunk át nekik. A nemzettudatot erősítjük bennük, hogy legyenek büszkék a saját harcművészeti örökségünkre is. A Dalia Iskolában igyekszünk kimozdítani a gyerekeket a megszokott, mindennapi komfortzónájukból, hogy valami új dolgot is kipróbáljanak, miközben fejlődnek a képességeik. A fegyverhasználat és a fegyelem egy nagyon fontos kombináció ahhoz, hogy biztonságosan tudják használni a fegyvereket anélkül, hogy maguknak vagy bárki másnak sérülést okoznának. Ezekre igyekszünk őket megtanítani. A tábor alatt úgy alakítjuk ki az edzéseket, hogy a táborozók játékként fogják fel azokat, így sokkal jobban megmarad a tudás, miközben szórakoznak is” – nyilatkozta Lukács Benjamin, a Felföldi Dalia Iskola alelnöke.

A tábor a megszokott módon idén is családi nappal zárult volna, a gyerekeket azonban egy nappal korábban haza kellett küldeni.

„Sajnos vannak emberek, akiket az irigység és a rosszindulat vezérel, az eredendő természetüknél fogva. Néhányan tudjuk pontosan, kik ők, nekik köszönhetően a tábort idő előtt be kellett zárni. Mi ezt a bosszúskodást pozitív irányba dolgozzuk fel, tanításként, ügyelünk néhány olyan dologra, amit valóban mulasztottunk, előre nézünk, kiküszöböljük az akadályokat, és továbbra is folytatjuk a munkánkat” – írta közösségi oldalán Kopecsni Gábor.

„Nagyon jól sikerült a tábor a történtek ellenére. A gyerekeken látszott, hogy élvezték a foglalkozásokat, és örömmel csináltak szinte mindent. Jó volt látni a csapatszellemet a birkózóküzdelmek során, lelkesek voltak és buzdították egymást. Felettébb örömteli, hogy a mai gyerekek is tudnak fegyelmezetten viselkedni, és tisztelettel vannak egymás iránt.

Úgy érzem, sikerült átadnunk nekik valamit abból az útból, amelyen mi járunk, és amelyen továbbra is járni fogunk, minden megpróbáltatás ellenére”

– zárta Bohák Bettina táborvezető.

Chovan Lilla/Felvidék.ma