Már működik Pozsonyban a Medikus kertben a Hattyús szökőkút

Pozsonyban, a Medikus kertben ismét működik a Hattyús szökőkút. A történelmi park egyik meghatározó eleme a lépcsős kőmedence, amelynek a közepén elhelyezett stilizált négy hattyú bronzszobra több fúvókából ontja a vizet. A negyven éve felavatott szökőkút a közelmúltban jelentős felújításon esett át. A Pozsony-Óvárosi önkormányzat tájékoztatása szerint a szökőkút teljes felújításra került, beleértve művészeti darabjait, a műszaki berendezését úgy, hogy a felújítás során megmaradt a szökőkút eredeti küldetése és a körültekintő munkának köszönhetően biztosított a szökőkút üzemelése a következő években is.

A Hattyús szökőkút két további ivókúttal Pavol Mikšík alkotóműhelyéből származik. Idén negyven éve, hogy ezek elhelyezésre kerültek a főváros történelmi Medikus kertjében. A szökőkút felújítása a kert hosszútávú revitalizációjának része, amelynek keretében megőrzik a kert történelmi jellegét, és ugyanakkor olyan körülményeket alakítanak ki, amelyekkel hozzájárulnak a klímaváltozások következményeinek mérsékléséhez.

A Medikus kert és a Hattyús szökőkút felújítása a Slovensko Program jóvoltávól valósul meg, amelynek célja a városok és falvak zöld területeinek bővítése és az úgynevezett kék közművesítés elterjesztése településeinken.

A program része volt a kertben a fák szakszerű kezelése, 30 ősi fafajta kiültetése, az ivókutak felújítása, a szökőkút bronzhattyúinak restaurálása és az üzemelést biztosító gépház átépítése. A munkálatok során kicserélték a csőrendszert, az üzemelést biztosító technológiát, a fúvócsöveket és a szökőkút medre ugyancsak új gránitburkolatot kapott. Az Óváros önkormányzata jelezte, hogy augusztus második felében folytatódnak a munkálatok a kert növényzetének felújításával, füvesítéssel, virágágyások kialakításával, az élősövény pótlásával és új öntözőrendszer kialakításával két kútból.

A projekt első részének anyagi költsége a városrész szerint 339.000 euró volt, ebből 288.000 eurót tett ki az anyagi támogatás összege, a városrész 51.000 euróval járult hozzá a költségekhez. A projekt második része 734.000 eurót emészt fel, a támogatás össze pedig 623.000 euró.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)