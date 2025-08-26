A geodéziai hivatal ismét megnyitja a nyílt adatállományokat

A Szlovák Köztársaság Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Hivatala (ÚGKK) augusztus 27-től ismételten hozzáférhetővé teszi az összes olyan nyílt adatállományt, amelyek a hatáskörébe tartoznak.

Ezek közé tartoznak elsősorban a légi lézerszkennelésből származó terepadatok és a Szlovákia területét lefedő ortofotómozaik, továbbá a kataszteri nyilvántartás bizonyos grafikus adatai, valamint egyéb, az európai INSPIRE-irányelvnek megfelelő adatcsomagok. Erről Marek Bezák, a hivatal PR-menedzsere tájékoztatott.

Bezák elmondása szerint

egyidejűleg újraindítják az INSPIRE-irányelv szerinti megjelenítési és adattárolási szolgáltatásokat is.

Emellett kísérleti üzemmódban bevezetnek új adattárolási típusokat, amelyek lehetővé teszik a közvetlen hozzáférést egy-egy kiválasztott terület adataihoz.

Ezeket a szolgáltatásokat nemcsak a szakemberek, hanem a laikus közönség számára is elérhetővé teszik, alkalmazási lehetőségeik pedig széleskörűek: az urbanisztikai és építészeti tervezéstől kezdve a geodézián és kartográfián át egészen a környezetvédelmi projektekig és az okosváros-fejlesztésekig.

Az adatállományokat teljes körűen, naprakész formában bocsátják rendelkezésre.

„Örülök, hogy sikerül teljesítenünk azokat a mérföldköveket, amelyeket a szolgáltatások helyreállítási ütemtervében kijelöltünk. A nyílt adatok elérhetővé tétele nemcsak a szakmai közeg, hanem a széles nyilvánosság számára is fontos lépés, hiszen ezek az adatok számos innovatív projekt és döntés alapját képezik, mind a köz-, mind a magánszférában” – hangsúlyozta Lucia Gocníková, az ÚGKK elnöke.

BN/Felvidék.ma/TASR