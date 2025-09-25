Home Ajánló A komáromi hajógyár emlékezetéről szól a Bagoly mondja podcast új része
A komáromi hajógyár emlékezetéről szól a Bagoly mondja podcast új része

Fotó: Bagoly mondja

A komáromi hajógyár, amelyben a szocializmus évtizedeiben akár 3-4 ezer fő is dolgozott, meghatározó pont volt Komárom életében. A városban ma is sokan élnek, akik nosztalgiával gondolnak vissza a hajógyárban eltöltött éveikre.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet etnológusa, Vataščin Péter volt hajógyári alkalmazottak (munkások, középvezetők) tucatjaival készített interjút arról, hogyan emlékeznek vissza a gyárban eltöltött évekre, és a gyár és a város kapcsolatára.

A Bagoly mondja podcast új adásában az ezzel kapcsolatos kutatásai tapasztalatait osztja meg a podcast követőivel.

A podcast az ismert podcast platformokon kívül meghallgatható a Fórum Intézet podcast-odalán  és megtekinthető az Intézet youtube-csatornáján is.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

