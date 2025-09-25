Nem a háborúra, nem a migrációra, nem a genderre, ez a magyar recept

A magyar kormány célja újra naggyá tenni Magyarországot, ehhez a recept, hogy megvédjük magunkat az ukrajnai háborútól, az illegális bevándorlástól és az agresszív genderpropagandától – közölte Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint szerdán New Yorkban.

A minisztérium MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ közgyűlésének általános vitáján felszólalva hangsúlyozta, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, és a világ biztonsági helyzete nem volt ilyen rossz a hidegháború óta. „Háborúk, egyre erősödő terrorfenyegetettség, etnikai alapú konfliktusok, szélsőséges ideológiák terjedése, nyílt utalások nukleáris fegyverek használatára” – sorolta.

Leszögezte, hogy mindez a világ ismételt blokkosodásának irányába mutat, amin Magyarország egyszer már súlyosan rajtaveszített, ezért inkább a konnektivitásban érdekelt, a kölcsönös tiszteletre alapozott, kölcsönösen előnyös nemzetközi együttműködés visszatérésében.

Úgy vélte, hogy erre hazánk jó példa Kelet és Nyugat fontos találkozási pontjaként, ahol sikeres német-kínai autóipari, illetve orosz-német-francia nukleáris együttműködés zajlik.

„Ha össze kellene foglalni Magyarország megközelítését, hogy miként is kezeljük a legfőbb kihívásokat, akkor a következőt mondanám: nem a háborúra, nem a migrációra, nem a genderre”

– tudatta.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy hazánk tagja a globális békepárti többségnek, s reményét fejezte ki, hogy az ENSZ-közgyűlés elősegíti majd az ukrajnai háború lezárását, mivel Magyarország immár három és fél éve szembesül nap mint nap a szomszédban tomboló harcok következményeivel.

„A magyar kormánynak feladata és kötelessége gondoskodni a magyar nép és az ország biztonságáról. Magyarország az ukrajnai háború kitörése óta a tűzszünet és a béketárgyalások pártján áll. Sajnos ezért komoly politikai támadásoknak, vádaknak és megbélyegzésnek voltunk kitéve azok részéről, akik most Európában szintén a tűzszünet és a béketárgyalások fontosságáról beszélnek” – fogalmazott.

Továbbá megjegyezte, hogy ha ezek az országok kezdettől ezen az állásponton lettek volna, akkor talán meg lehetett volna óvni több százezer ember életét és hatalmas pusztítást lehetett volna elkerülni.

„De az Európai Unió rossz és kudarcos stratégiát választott, és ahelyett, hogy elszigetelte volna, globalizálta az ukrajnai háborút”

– mondta.

Majd aláhúzta, hogy a háborúnak a csatatéren nem lehet megoldása, csakis a tárgyalóasztalnál, s ezért Donald Trump béketörekvéseit méltatta, mondván, hogy az amerikai elnök az utolsó reménysugár.

„És reméljük, hogy Trump elnök úr nem adja fel békeerőfeszítéseit, függetlenül attól, hogy sok európai politikus inkább aláássa, mint támogatja azokat”

– jelentette ki, és fontosnak nevezte az amerikai-orosz tárgyalásokat.

A miniszter ezt követően érintette az illegális bevándorlás kérdését is, és felidézte, hogy tíz éve mintegy négyszázezer migráns árasztotta el Magyarországot, amire válaszul a kormány lezárta a határokat.

„A déli határokon kerítés építésével megállítottunk egymillió illegális bevándorlót. Több milliárd dollárt költöttünk arra, hogy megvédhessük a határainkat és biztonságunkat (…) Az Európai Bizottság naponta egymillió eurós büntetést szabott ki ránk, amiért megvédjük határainkat, ami őrület (…) Inkább fizetünk napi egymillió eurót, de nem engedjük, hogy illegális migránsok jöjjenek Magyarországra. Ez a legjobb befektetés a saját biztonságunkba” – fejtette ki, illetve az EU migrációpárti politikáját bírálta, rávilágítva annak egyes következményeire, a párhuzamos társadalmak és a no-go zónák kialakulására, a bandaháborúkra, a modern kori antiszemitizmusra.

„Mi Brüsszel minden nyomása ellenére továbbra is megvédjük a magyar népet. Megvédjük magunkat, a kultúránkat, az életmódunkat, a biztonságunkat, s ragaszkodunk ahhoz a jogunkhoz, hogy mi döntsük el, ki léphet be Magyarország területére”

– figyelmeztetett.

Végül pedig leszögezte, hogy a magyar kormány a családokat tekinti a társadalom alapjának, miközben ennek fogalmát erős támadások érik az agresszív, szélsőségesen liberális mainstream részéről.

„És számunkra a család anyából, apából és gyerekekből áll, ahol az anya nő, az apa férfi”

– mutatott rá, majd hozzáfűzte, hogy Magyarországon a bruttó hazai termék (GDP) mintegy öt százalékát fordítják a családok támogatására, ami a legmagasabb arány a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai között.

„A célunk, hogy Magyarországot ismét naggyá tegyük. Ehhez meg kell védenünk magunkat a háborútól, amely három és fél éve dúl a szomszédságunkban, meg kell védenünk magunkat az illegális migrációtól, meg kell védeni magunkat az agresszív genderpropagandától, meg kell tudnunk erősíteni családjainkat. Nem a háborúra, nem a migrációra, nem a genderpropagandára, ez a magyar recept” – összegzett.

MTI/Felvidék.ma