A Mária Valéria híd története az összefogásra tanít bennünket

Jó, hogy nem vagyunk egyedül, jó, ha az embernek normális szomszédja van – jelentette ki a magyar miniszterelnök vasárnap a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Esztergomban.

Orbán Viktor az eseményen szintén részt vevő szlovák kormányfőhöz fordulva kiemelte:

Robert Fico tud valamit, amit Európában csak ő tud egyedül. Amikor Szlovákia valahogy félrecsúszik, akkor ő visszatér, és rendbe teszi a dolgokat

– méltatta a szlovák kormányfőt, és sok sikert kívánt ehhez most is.

Orbán Viktor gratulált a friss szlovák alkotmánymódosításhoz is, amely a házasságot férfi és nő szövetségeként határozza meg, és csak két nemet ismer el. Jó, hogy nem vagyunk egyedül, jó, ha az embernek normális szomszédja van – szögezte le.

Felidézte azt is, hogy harmadik alkalommal mondhat beszédet a Mária Valéria hídnál, de első alkalommal állhat ott Robert Ficóval, aki Szlovákia történelmének leghosszabb hivatali idejével rendelkező, „elnyűhetetlen és elpusztíthatatlan” miniszterelnöke – fogalmazott Orbán Viktor.

Olyan időket élünk, amikor józanságra, higgadtságra, hidegvérre van szükség, és újra és újra el kell mondanunk, hogy hiszünk a szeretet és összefogás erejében

– mondta Orbán Viktor.

Kiemelte: a brüsszeli háborús politika képviselői minden közép-európai országban jelen vannak: felfordulást csinálnak Szerbiában, itt vannak Magyarországon is. Könnyű felismeri őket, agresszívek, erőszakosak, fenyegetőznek, lőfegyverrel járnak lakossági fórumra, kivégzéssel fenyegetik a tisztességes embereket és a templom kapujában idős papokat inzultálnak – sorolta, aláhúzva: nálunk, ők mind Brüsszel emberei.

A miniszterelnök arról is beszélt, aki követi és érti az európai politikát az láthatja, hogy bennünket nem csak a közös történelem és kultúra, de a nemzetközi politikai kihívások is összekötnek.

Hozzátette: szlovákok és magyarok, Szlovákia és Magyarország érdekei egy irányban mutatnak a nemzetközi politikában.

A híd története azt tanítja nekünk, hogy a magyarok és szlovákok, ha összefognak együtt erősebbek, mint külön; ha összedolgozunk mindketten jól járunk – mondta Orbán Viktor.

Robert Fico: úgy szeretném építeni Szlovákiát, ahogy Orbán Viktor Magyarországot

A szlovák miniszterelnök szerint sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek, de ők már az első találkozásukkor elkötelezték magukat a szlovák-magyar kapcsolatok mellett. Robert Fico azt mondta: úgy szeretné építeni Szlovákiát, ahogy Orbán Viktor Magyarországot.

A szlovák kormányfő kiemelte: a Mária Valéria híd nemcsak egy darab vas, hanem az emberek közötti kapcsolat jelképe. A hidakat pedig, akárcsak az országokat, egyes emberek építeni akarják, míg mások lerombolni.

Úgy fogalmazott: „normális, jó emberek közé jöttem”, és ez különlegesen kedves alkalom, tudva, mennyi hazugsággal és gyűlölettel „támadnak minket az ellenfeleink”, és hogy milyen sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek.

Robert Fico jelezte: osztja Orbán Viktor nézeteit, miszerint a kívülről jövő támadásokra az egyedüli megoldás a nemzeti szuverenitás, aminek át kell hatnia a nemzetükért tenni akaró politikusok mindennapi tevékenységét.

A szlovák miniszterelnök beszámolt a szlovák alkotmány módosításáról, melynek során bekerült az alkotmányba, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolata, „mert ez a normális”.

Alkotmányba foglalták, hogy csak két nem, férfi és nő létezik, valamint, hogy a szülőknek joguk van beleszólni abba, hogy mit tanítanak a gyermekeiknek, mert nem akarják, hogy „félbolondok” átmossák a gyermekeik agyát.

A legfontosabbnak pedig annak alkotmányba foglalását nevezte, hogy etikai, erkölcsi, nemzeti kérdésékben a saját, nemzeti jog elsőbbséget élvez a nemzetközi joggal szemben.

Robert Fico jelezte: szeretné, ha Magyarország soros V4-elnöksége idején megerősítenék a regionális együttműködést, és együttműködést ajánlott elsősorban a biztonságos energiaszállítás területén.

Hangsúlyozta: senki sem diktálhat egy országnak abban, hogy honnan veszi a kőolajat vagy a földgázt.

Azt is mondta: egyetért Orbán Viktorral abban is, hogy az a politikai, ideológiai terv, mely szerint teljes mértékben el kell vágni magunkat az orosz kőolajtól és földgáztól, nemcsak Szlovákiát és Magyarországot, hanem egész Európát károsítani fogja.

Elismerését fejezte ki Orbán Viktornak az illegális migráció kezeléséért, megjegyezve, hogy Brüsszel ahelyett, hogy megköszönné erőfeszítéseit, támadja és megalázza őt. Fontosnak nevezte az illegális migráció elleni harcot és a migránskvóták elutasítását.

Az ukrajnai háborúról szólva úgy fogalmazott: az Európai Unióban csak két olyan miniszterelnök van, aki a békéről beszél és „ezek közül az egyik biztosan Orbán Viktor”.

Robert Fico beszéde végén azt kívánta, hogy a Mária Valéria hidat a jövőben már csak javítsák, de soha többé ne tegyék tönkre, majd ígéretet tett arra, hogy Szlovákia nehéz helyzete ellenére megpróbál pénzügyi forrást teremteni egy, a Mária Valéria híd feletti, új híd építésére.

Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere köszöntőjében úgy fogalmazott: „ez a híd a mi közös múltunk”. A híd, amely 130 évvel ezelőtt a modernizáció és a kapcsolat mélyítésének szimbóluma volt, ma a barátság, a sikeres együttműködés és a közös jövő jelképe. A híd a fizikai kapcsolat és az érzelmi jelentősége mellett a térség gazdasági és kulturális fejlődésének is záloga – mondta a polgármester.

Szabó Eugen, Párkány polgármestere köszöntőjében kiemelte: a 130. évforduló egy különleges fejezet végét is jelenti a híd történetében: eddig a napig ugyanis a híd többet volt lezárva, mint nyitva, holnaptól azonban a nyitott időszak lesz a hosszabb, és napról napra hosszabbodik az az időszak a történetében, amikor összeköti a két várost.

Az esztergomi Prímás-szigetet a szlovákiai Párkány városával összekötő Mária Valéria hidat 1895. szeptember 28-án adták át, nevét I. Ferenc József és Erzsébet királyné legkisebb gyermekéről, Mária Valéria főhercegnőről kapta. A hidat kétszer is felrobbantották: először 1919. július 22-én csehszlovák légionáriusok a híd párkányi oldalán található nyílást, amelyet később ideiglenes gyalogos híddal pótoltak. Másodszor 1944. december 26-án a visszavonuló német csapatok robbantották fel a híd három középső nyílását.

Ezután a hidat évtizedekig nem állították helyre, ezért a helyiek csak csonka hídnak nevezték. Végül 1999-ben született kormányközi megállapodás a híd újjáépítéséről.

Az elkészült hidat 2001. október 11-én adta át Mikuláš Dzurinda szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök, valamint Günter Verheugen akkori EU-bővítési biztos.

A két város a híd 130. születésnapját háromnapos programsorozattal ünnepelte.

