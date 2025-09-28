Home Egyéb A Mária Valéria Hídfutás a mozgás és az összetartozás jeles példája
A Mária Valéria Hídfutás a mozgás és az összetartozás jeles példája

Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Idén is több ezer futót vonzott a Mária Valéria Hídfutás. Szeptember 27-én és 28-án több távon is futhattak a sportolók. Az idei sportesemény több évforduló jegyében telt, 130 éve adták át az Esztergomot Párkánnyal összekötő Mária Valéria hidat, és idén emlékeznek meg Párkány első írásos említésének 950. évfordulójáról.

Szeptember 27-én a sportolni vágyók négy kilométeres távot abszolválhattak. A rajt az esztergomi bazilika előtti tágas téren volt, a cél pedig a párkányi Vadas Termálfürdő bejárata volt.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Szombat délelőtt a gyaloglóké volt a főszerep. Gyalogolva, skandináv gyalogolva, de akár sétálva is megtehették a négy kilométeres szakaszt. Ebéd után a futók következtek.

A csodás környezetben rajtoló sportesemény végigvezetett Esztergom történelmi belvárosán a bazilika alatt, majd az ünnepelt hídon át a párkányi sétálóutcán végigfutva érkeztek el a futók a termálfürdő bejáratához.

Az idei évben is rekordszámú jelentkezője volt a futóversenynek. Egyéni sportolók mellett sportegyesületek tagjai, családi és baráti társaságok, valamint a helyi tanintézmények diákjai is örömmel kapcsolódtak be a versenybe.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A szombati esemény korcsoportos eredményhirdetéssel zárult. Ugyanakkor díjazták a legaktívabb iskolákat is. A 23. Mária Valéria Hídfutás szombati eredményei ITT találhatóak. 

Vasárnap gyermekfutamok következnek, illetve 21 kilométer, 14 kilométer, 7 kilométer és 21 kilométeres váltó futás rajtol el délelőtt.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A futóverseny mára a két város sportéletének meghatározó része lett, amely minden évben egyre több résztvevőt vonz. A rendezvény nemzetközi és országos hírű.

E sportrendezvény 2001-ben született, az újjáépített Mária Valéria Híd átadásának tiszteletére. Hosszú időn keresztül zajlott a két város közötti 4 km-es futóverseny a Hídünnep alkalmából minden év szeptemberének utolsó szombatján, a két ország közötti jószomszédi viszony megerősítésére.

A közös mozgás öröme és az egészséges élet nemzetközi elve szimbolikus hídként még inkább megerősíti és összeköti a Duna két oldalán lakó emberek barátságát.

Esztergom és Párkány életében kiemelkedő esemény a Hídfutás, hiszen nem csak egy sportesemény, hanem remek lehetőség a határon túli kapcsolatok, barátságok elmélyítésére. Iskolák, fiatalok, idősek, romák, különféle nemzetiségek tagjai, fogyatékkal élő és egészséges sportolók együtt indulnak a rendezvényen, amely a környék legnagyobb létszámával dicsekedhet.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A sporteseményt az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesülete és a Párkányi Városi Művelődési Központ szervezte.

A háromnapos hídünnepről ITT írtunk bővebben.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pásztor Péter/Felvidék.ma

