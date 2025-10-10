Home Itt és Most Az ingázók átlagban évi 200 órát utaznak a munkahelyükre
Itt és Most

Az ingázók átlagban évi 200 órát utaznak a munkahelyükre

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

A munkába ingázók átlagban évi 200 órát töltenek azzal, hogy eljussanak a munkahelyükre, és a lakhelyhez közeli munkahely felsorakozott a legfontosabb szempontok közé – derült ki az Alma Career cég JobsIndex felméréséből.

A munkába való utazás nemcsak a munkavállalók elégedettségére van kihatással, hanem

egyre inkább ökológiai kérdéssé válik, és ha a munkaadó megfelelő megoldásokat kínál, motiváltabbak és lojálisabbak az alkalmazottai.

„A JobsIndex adatai szerint a dolgozók 28%-a a lakhelyéhez közelebbi munkahelyet szeretne, további 7% pedig az elmúlt egy évben kifejezetten ezért váltott állást” – közölte a társaság.

Az ingázás komoly kiadásokat és időveszteséget is jelent, amit másra lehetne kihasználni. A megkérdezettek harmada havi 21-50 euró közti összeget költ a munkába való eljutásra, 20%-uk viszont több mint 100 eurót.

Többségüknek az is komoly gond, hogy több mint 45 percig tart eljutni, függetlenül attól, hogy autóval járnak vagy tömegközlekedést használnak.

A környezettudatos munkavállalók számára kimondottan fontos, hogy minél kevesebbet utazzanak munkába, és hajlandók ez alapján állást vállalni.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

