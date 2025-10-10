A legmesésebb mesélőt keresi a Csukás Meserádió

Magyarország első meserádiója az őszi időszakban is önkifejezésre bátorítja hallgatóit A legmesésebb óvó néni, óvó bácsi pályázat keretein belül. A jelentkezéseket november 13-ig fogadják.

Meseolvasásra buzdít a Csukás Meserádió. A rádió pályázatára jelentkezők választhatják saját történetüket, de olyan mesét is, ami nagy kedvencük, ám eddig még nem hangzott el a Csukás Meserádióban. A pályázati felhívás ugyan kisgyermeknevelőknek, dajkáknak, pedagógusoknak szól, de szülők és nagyszülők is elküldhetik meséiket hangfájlként (MP3 vagy WAV formátumban) a csukasmeseradio@mtva.hu e-mail címre 2025. november 13-ig. Fontos, hogy a mese kisgyermekeknek szóljon, legyen kreatív, egyedi és emlékezetes az előadásmódja. A pályázatok hangfelvételein kívül egy rövid, maximum 5 mondatos bemutatkozást is várnak a rádió szerkesztői, a tárgyban A legmesésebb mesélő elnevezéssel.

A beérkezett pályaművek közül a legjobbakat szakmai zsűri választja ki, a díjazottakat november 30-ig e-mailben értesítik. Az I., II., III. helyezett az óvodai, iskolai csoportjával, osztályával együtt, míg a különdíjas(ok) a családjukkal közösen részt vehetnek a Csukás Meserádió Mikulás-rendezvényén december 8-án a Művészetek Palotájában. De ez még nem minden, a legszebben mesélők meghívást kapnak a Csukás Meserádió stúdiójába, továbbá a rádióban is hallható lesz pályaművük. A kiírás részletei megtalálhatók a https://mediaklikk.hu/csukas weboldalon.

Csukás Meserádió – Rádió egyfejűeknek – elérhető a www.csukasmeseradio.hu oldalon, illetve IOS és Google Play áruházban letölthető applikáción keresztül is.

MTVA/Felvidék.ma