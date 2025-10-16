A világtörténelmet író elődök előtt tisztelegve

Kárpát-medence-szerte mintegy 14 ezer középiskolás és egyetemista tiszteleg az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt a Rákóczi Szövetség programjainak köszönhetően. Háromezer fiatal érkezik a Gloria Victis 1956-os Emlékünnepségre október 21. és 23. között a nemzet fővárosába a szabadság eszméjét ünnepelni és élményszerű ismereteket szerezni a forradalomról és szabadságharcról. Mindezek mellett a Rákóczi Szövetség szervezésében 128 középiskola 5500 diákja utazik a Kárpát-medencében legalább egy határ átlépésével egy másik magyar közösséghez, és az útra kelőket ugyanennyi fiatal fogadja majd.

A Gloria Victis 1956-os Emlékünnepség – néhai Halzl Józsefnek köszönhetően – a Rákóczi Szövetség legnagyobb és legemblematikusabb rendezvényévé vált az elmúlt három évtizedben. Az eseményen résztvevő 3000 fiatal a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei középiskolákban és egyetemeken működő ifjúsági szervezeteinek képviseletében érkezik a fővárosba.

A háromnapos rendezvény meghatározó eleme – az állami ünnepség részét képező – műegyetemi megemlékezés október 22-én, szerdán 15 órakor.

Itt ünnepi beszédet mond: Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, valamint a külhoni diákok nevében Horváth Zenkő felvidéki egyetemista.

A Műegyetemtől 16 órakor indul a fáklyás felvonulás a történelmi útvonalon a Bem térre, ahol 17 órától megemlékezés és koszorúzás várja az emlékezőket. Itt ünnepi beszédet mond Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, valamint László Petra erdélyi egyetemista.

A háromnapos rendezvény programjai sok szálon futnak. Részét képezi többek között az Országház, a 301-es parcella, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Zene Háza, a Nemzeti Színház, a Terror Háza Múzeum, filmvetítés, dunai hajózás, valamint könnyűzenei koncert.

A Műegyetemen zajlik október 22-én és 23-án immáron 30. alkalommal a Gloria Victis Középiskolai Történelmi Vetélkedő – 60 iskola 180 diákjának részvételével –, amelynek idei témája: A kommunista berendezkedés és hatalomátvétel (1944–1956).

A rendezvénnyel párhuzamosan 128 középiskola 5500 diákja utazik egy másik Kárpát-medencei ország magyar közösségéhez ünnepelni, a Szövetség október 23-i Diákutaztatási Programjának támogatásával és az útra kelőket ugyanennyi fiatal fogadja majd. Az október 23-i Diákutaztatási program pályázati eredményei a Rákóczi Szövetség honlapján, IDE kattintva elérhetők.

