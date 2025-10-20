Ursula a végsőkig elmenne a béketörekvések ellenében

Egész Európa, sőt, mivel az atomfegyverek korában élünk, a világ érdeke is, hogy végre sikerüljön lezárni az orosz–ukrán háborút. Hogy ez miért létkérdés, azt egyetlen józan gondolkodású embernek sem kell különösebben magyarázni.

Ám a háborús hisztériától végsőkig elvakult, a józan ítélőképességnek teljesen híján lévő Ursula van der Leyennek és sleppjének viszont teljesen reménytelen mindezt megértenie. Egyre nyilvánvalóbbá válik, amit már rég sejtünk, hogy ő bármit inkább akar, mint béketárgyalásokat, akár Európát is nyugodt szívvel belesodorná a háborúba, annál is inkább, mivel már ennek előtte is kinyilvánította, hogy Európa tulajdonképpen háborúban áll.

Ezt bizonyítja az is, hogy a Budapesten rendezendő béketárgyalások híre annyira bántja a csőrét, hogy az egyedüli gondolat, ami erről az eszébe ötlött, az volt, hogy le kell tartóztatni a béketárgyalások résztvevőit.

Érdekes elgondolás, hogy Putyint és kísérőit a vendéglátók béketárgyalások helyett a TEK-kel vitetik a Gyorskocsi utcába, valóban „okos bravúr” lenne, különös tekintettel arra, ami Medvegyev részéről válaszként érkezne…

És ha a béketárgyalások résztvevőit szerinte le kell tartóztatni, vajon ez Trump, netán Zelenszkij személyére is vonatkozna, elvégre ők is ott lesznek? Ráadásul azért nem csekély része a zöld embernek is van abban a vérontásban, ami immár harmadik éve zajlik a szomszédságunkban. Amennyiben továbbgondoljuk a letartóztatás képtelen ötletét, kínálja magát, hogy gyorsan meg kell hívni von der Leyenéket és a többi háborús hiénát is, kellő számú bilincset biztosítva a TEK embereinek.

De visszatérve a realitás talajára, ha von der Leyen célja nem a háború elhúzása és kiterjesztése lenne, akkor üdvözölné a békekötés minden egyes felcsillanó reményét.

Csakhogy Brüsszelben arra rendezkedtek be, hogy tovább szítsák a háborús feszültséget és épp azon vannak, hogy Európát hadigazdaságra állítsák át, elterelve el a figyelmet arról, hogy másra sem voltak képesek, mint tönkretenni az öreg kontinenst.

Így aztán enyhén szólva sem fogadják kitörő örömmel Trump béketörekvéseit, nem is szólva Orbán Viktor és a magyar kormány ebben vállalt szerepéről. Bizonyos, hogy az első sokkból magukhoz térve egyáltalán nem azon lesznek, hogy mindezt elősegítsék. Sokkal inkább abban érdekeltek, hogy a békekötést megtorpedózzák, s félő, hogy ezúttal sem válogatnak az eszközökben, hogy a fegyvergyártók érdekeit kiszolgálva pusztulásba vigyék most már nemcsak Ukrajnát, hanem Európát is.

Ilyenkor az emberben újra és újra felmerül a kérdés, meddig tűri még Európa népe, hogy végromlásba vigyék?

NZS/Felvidék.ma