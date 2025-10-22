Egyre többen használják a komáromi tömegközlekedést

A városi tömegközlekedés Komáromban az elmúlt években folyamatos fejlődésen ment keresztül, mind az utasforgalom, mind az elérhető szolgáltatások tekintetében. Mint ismert, 2020-ban az országban elsőként Komáromban vezették be az ingyenes tömegközlekedést.

A legfrissebb adatok szerint 2024-ben több mint 319 ezer utas vette igénybe a komáromi városi buszjáratokat, ami csaknem 40 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az idei év első kilenc hónapjában több mint 218 ezer utas közlekedett a helyi járatokkal.

A városi buszjáratok ingyenesen vehetők igénybe, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy mind több komáromi lakos választja a környezetbarát és kényelmes közösségi közlekedést.

Online útvonaltervezés: a modern közlekedés szolgálatában

A város és az üzemeltető ARRIVA közös célja, hogy a közösségi közlekedés még könnyebben elérhető és használható legyen. Ennek érdekében a komáromi buszjáratok már elérhetők a Google Maps útvonaltervezőjében , ahol az utasok néhány kattintással megtervezhetik útvonalukat.

A rendszer különböző lehetőségeket kínál – például a leggyorsabb útvonalat, a kevesebb átszállást vagy a rövidebb gyaloglást biztosító változatokat. A Google Maps szolgáltatás további kényelmi funkciói, mint az indulásról szóló értesítések , az offline térképek vagy a Google Naptárral való integráció , még egyszerűbbé teszik a mindennapi utazást.

Ezen felül a UBIAN mobilalkalmazás és online áruház is támogatja az utazások tervezését és a regionális járatok igénybevételét, így az utasok egy helyen férhetnek hozzá minden fontos információhoz.

Komárom tovább fejleszti a városi közlekedést

Komárom városa az elmúlt években folyamatosan dolgozott a tömegközlekedés színvonalának emelésén. Megújult a központi autóbusz-pályaudvar, valamint több buszmegálló is korszerűbbé vált. A városban közlekedő járművek ma már légkondicionáltak és ingyenes Wi-Fi-vel felszereltek, kényelmesebbé téve az utazást mindenki számára.

Az önkormányzat a következő időszakban további fejlesztéseket és felújításokat tervez. Kiemelt cél az akadálymentesítés, hogy az idősek, a mozgáskorlátozottak, valamint a babakocsival közlekedő szülők is könnyen és biztonságosan használhassák a közösségi közlekedést. Emellett a megállókban digitális kijelzők telepítését is tervezik, amelyek valós idejű információkkal segítik majd az utazók tájékozódását és az utazások megtervezését.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény