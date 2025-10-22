Home Itt és Most Szlovákia vasúti közlekedése százéves rendszerrel működik
Szlovákia vasúti közlekedése százéves rendszerrel működik

Európai Uniós alapokból felújíthatóak lennének a vágányok és a rendszer

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A Szádalmás mellett történt sajnálatos vonatbaleset ráirányította a figyelmet a szlovákiai vasútvonalak siralmas állapotára, az elavult működési rendszerre. A szakemberek szerint pedig a modern biztonsági berendezésekkel és működési eljárásokkal megakadályozhatók lennének az ilyen tragikus balesetek.

Szlovákiában a vasútvonalak és állomások több mint százéves rendszerrel és módszerekkel múködnek. Az Értéket Pénzért Szövetség (Útvar hodnoty za peniaze) felhívta a figyelmet, hogy

a vasúti közlekedés automatizálása nemcsak nagyobb biztonságot jelentene, hanem kimutathatóan magas anyagi megtakarítással is járna.

A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a legtöbb vonalon a közlekedés még mindig elavult módon történik.  Az egyes forgalmisták telefonon értesítik a szomszédos vasútállomás állomásfőnökét a vonatok érkezéséről, azaz nincs közvetlen összeköttetés a mozdonyvezetők között. Az automatizálással lehetővé válna a váltók távolból való kezelése egyetlen helyről, illetve mobilösszeköttetés a vonatok és a diszpécser között.

„Az automatizálással megvalósulna az az európai rendszer, amely automatikusan megállítja az úgynevezetten „pirosba” tartó szerelvényt, és megakadályozza két vonat összeütközését” – jegyezték meg a szakemberek azzal, hogy ez a rendszer Szlovákiában mindössze a Pozsony-Zsolna-Csadca vonalon működik.

Nálunk a vasútvonalak felújítása is nagyon lassan halad, és anyagilag ugyancsak igényes, ezért évente csupán 14 kilométeres szakasz kerül felújításra.

„Ugyanakkor 2019 óta ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy elengedhetetlen az automatizálás azokon a szakaszokon, ahol legalább minden két órában közlekednek a vonatok” – hangsúlyozták az Értéket Pénzért Szövetség munkatársai.

Eddig 600 kilométeren valósult meg a vasútvonalak automatizálása és további 1800 kilométeren lenne erre szükség. Ezzel jelentős biztonságot érnének el és ugyanakkor a működési, fenntartási költségek is csökkennének, mivel a közlekedést egy helyről irányítanák és nem lenne szükség minden állomáson személyzetre.

A projektet finanszírozhatnák Európai Uniós alapokból, a szakemberek évi 111 kilométeres szakasz felújításával számolnak, amely szerintük Európai Uniós forrásokból megvalósítható lenne.

(BM/Felvidék.ma/webnoviny.sk) 

