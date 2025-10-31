Home Magazin Áprilistól közvetlen járat indul Szöul és Budapest között
(Fotó: kedglobal.com)

Az Asiana Airlines, Dél-Korea egyik vezető légitársasága 2026 áprilistól elindítja közvetlen Szöul (Incshon)–Budapest járatát – közölte a légitársaság képviseletét ellátó Aviareps Hungary az MTI-vel pénteken.

Az új útvonal a két ország közötti gazdasági, turisztikai és kulturális kapcsolatok további erősítését szolgálja.

Az Asiana Airlines ezzel egy időben Milánóval bővíti európai hálózatát, valamint napi rendszeressé teszi barcelonai járatait – ugyanakkor a budapesti útvonal a légitársaság közép-európai terjeszkedésének kiemelt eleme – írták.

Az első Budapest–Szöul járat 2026. április 3-án indul. A légitársaság kezdetben heti két alkalommal, pénteken és vasárnap repül majd a két főváros között.

A tájékoztatásuk szerint az Asiana Airlines tervezi a járat heti háromra bővítését, a szerdai nap hozzáadásával, a hatósági engedélyek függvényében.

Az útvonalakon a legmodernebb Airbus A350-es repülőgépek közlekednek, 311 férőhellyel (28 business és 283 economy osztályú üléssel).

MTI/Felvidék.ma

