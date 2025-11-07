Home Magazin Európa-liga – a Ferencváros simán legyőzte a Ludogorecet
Fotó: MTI

A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott bolgár vendége, a Ludogorec felett a labdarúgó-Európa-liga alapszakaszának csütörtök este játszott negyedik fordulós mérkőzésén.

A magyar bajnok góljait Gavriel Kanichowsky, Cadu és Lenny Joseph szerezte, az FTC pedig a találkozó nagy részében fölényben játszott és nem sok esélyt adott a riválisnak. Robbie Keane vezetőedző együttese így négy meccsen szerzett tíz pontjával a harmadik, nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az El főtáblán.

A zöld-fehérek a három hét múlva esedékes következő körben a török Fenerbahcéhoz látogatnak.

Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló:

Ferencvárosi TC-PFC Ludogorec (bolgár) 3-1 (1-0)

Groupama Aréna, 18 789 néző, v.: Mohammed Al-Hakim (svéd)

gólszerzők: Kanichowksky (31.), Cadu (53.), Joseph (87.), illetve Son (78.)

sárga lap: Keita (20.), Yusuf (51.), illetve Almeida (17.), Verdon (56.), Marcus (65.)

Ferencváros:

Dibusz – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Keita (Tóth A., a szünetben), Kanichowsky (Ötvös, 80.), Zachariassen (Romao, 67.), Cadu – Pesic (Varga B., 80.), Yusuf (Joseph, 63.)

Ludogorec:

Padt – Son, Verdon, Almeida, Nedjalkov – Naressi (Csocsev, 71.), Stanic, Duarte (Jordanov, 75.) – Marcus (Ivanov, 75.), Kaloc (Bile, a szünetben), Vidal (Machado, 87.)

MTI

