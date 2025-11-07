Home Kitekintő „Jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van”
„Jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van”

Donald Trump újraválasztása óta a magyar–amerikai kapcsolatok kilőttek. Magyarország előtt újra kinyílt minden ajtó Washingtonban. A globalista-balos médiavilág közben újra és újra igyekszik bebizonyítani, hogy mindez nem lehetséges. Nem értik a lényeget – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán pénteken reggel.

„Washington, péntek hajnal. Pár óra és indul a tárgyalás Trump elnökkel. Lesz mit megbeszélnünk” – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor megjegyezte, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok felívelése nincs kitéve a napi politika szeszélyeinek. Annál sokkal stabilabb alapokra épült.

„Nekünk, magyaroknak 10 éve azt mondják a globalisták, hogy amit a migráció ügyében teszünk, az rossz. A migrációt megállítani embertelen, a határainkat megvédeni pedig bűn. Brüsszelből újabban büntetnek is érte, napi egymillió euróra. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van”

– írta a miniszterelnök.

Hozzátette, azt is mondják évek óta, hogy a keresztény értékek és a hagyományos családok mellett kiállni ódivatú és helytelen. „Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van”.

„Három éve hallgatjuk azt is, hogy a béke mellett kiállni árulás, és aki megteszi, az oroszpárti és Putyin bábja. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van”.

„No migration! No gender! No war! Ez a közös alap, amelyre építve újra naggyá tesszük a magyar–amerikai kapcsolatokat” – írta a miniszterelnök.

MTI/Felvidék.ma

