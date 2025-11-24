Hálával, tisztelettel: az időseket ünnepelték Kaposkelecsényben

A helyi önkormányzat szervezésében november 23-án rendezték meg az idősek napját a kaposkelecsényi közösségi központban. A szervezők nevében Varga Tibor polgármester köszöntötte a résztvevőket.

Emlékeztetett, hogy épp egy évvel ezelőtt jelentették be a nyugdíjasklub megalakulását, amely azóta heti rendszerességgel működik. A klub tagjai közös programokat szerveznek, főznek, utaznak, énekelnek. A polgármester külön megköszönte Kondás Sándor, a klub elnöke munkáját. Köszöntőjében kiemelte,

az idősek napja alkalom arra, hogy számba vegyék mindazt, amit az idősebb generációk a közösségért tettek.

Mint mondta, a rendezvény arra hívja fel a figyelmet, mekkora értéket jelentenek a tapasztalatok és a példák, amelyekre a fiatalabbak építhetnek.

A polgármester beszámolt az elmúlt hét év fejlesztéseiről is. A településen leaszfaltozták a községi tulajdonban lévő útszakaszokat, új járda és játszótér épült, valamint a közösségi központ számára színpadot, asztalokat és székeket vásároltak, ahol a Háromfalu Kulturális Fesztiválon mintegy kétezer résztvevő fordult meg – ami jó hírét vitte a településnek. A tűzoltóállomás új garázzsal bővült, és a sportszervezetek is támogatást kaptak.

Szólt a tájházról is, amely egyre több közösségi funkciót lát el. Kiemelte, a település által fenntartott intézményekben több mint harminc ember dolgozik, ezzel több mint harminc család megélhetését segítve. Hozzátette, a munkahelyek fele pályázati forrásból működik, és Kaposkelecsény a térség egyik jelentős munkaadója.

Jelenleg folyamatban van a kaposkelecsényi iskola modernizációja. Az oktatási minisztériumtól elnyert mintegy 400 ezer euróból megvalósuló beruházás a település legnagyobb munkaadó intézményévé teszi az iskolát, amelyből az óvoda is profitál. A tervek között szerepel egy multifunkciós sportpálya építése, valamint az utak és járdák felújításának folytatása – sorolta.

A polgármester hangsúlyozta: a fejlesztések azokra az alapokra épülnek, amelyeket a korábbi generációk raktak le. Úgy fogalmazott,

a falu ereje az emberekben rejlik – azokban, akik dolgoztak, neveltek, építettek, és akik tudásukat továbbadták.

Felidézte, hogy a környéken mindig kihívásokkal kellett szembenézni, de Nyárád, Kelecsény és Mocsár közösségei minden időben kitartóan dolgoztak a fejlődésért.

„A világnak abban a szegletében élünk, ahol sosem volt könnyű az élet. Minden időben meg kellett dolgozni azért, hogy szebb legyen a környezet, hogy fejlődjön a falu. Nagy szerencse, hogy mindenhol makacs, szorgalmas és elszánt emberek éltek és élnek a mai napig” – fogalmazott Varga Tibor.

Mint mondta, egy különleges alkalmat ünnepelnek.

„Egy olyan alkalmat, amikor a megbecsülés és a hála hangján szólunk azokhoz, akik hosszú éveken át kitartóan és lelkiismeretesen dolgoztak a közösségért, a településért, annak jövőjéért”

– mondta, hozzátéve, a falu igazi ereje nem a házakban, nem az utcákban, hanem az emberekben rejlik. „Azokban, akik dolgoztak, neveltek, építettek és akik továbbadták azt a tudást, amelyre a fiatalabbak építhetnek. Köszönet érte” – zárta gondolatait.

A rendezvény kulturális programmal zárult. Fellépett a kaposkelecsényi Kalotás Népdalkör, Fulajtár Bernát nagyvőfély, valamint Havasi György, Kékesi Erika és Dobó Katica, akik ismert dalokat adtak elő.

SZE/Felvidék.ma