Ma rajtol a női kézilabda-világbajnokság – a magyar válogatott a világ élvonalát célozza meg

Ma, november 26-án elstartol a német–holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság, amelyen az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott húsz éve nem látott eredményért száll harcba. A Magyar Kézilabda Szövetség célkitűzése egyértelmű: a Golovin Vlagyimir vezette nemzeti csapatnak a legjobb hat közé kellene jutnia – erre legutóbb a 2005-ös, oroszországi vb-n volt példa, amelyet végül bronzéremmel zárt a magyar együttes.

Húsz éve nem látott eredmény a cél

Az elmúlt esztendők ugyan nem hoztak hasonló sikert – a legutóbbi öt világbajnokságon egyszer sem sikerült a legjobb tíz közé kerülni –, ám a válogatott 2023 végén, a skandináviai vb zárómeccsén elért drámai győzelemmel megkezdődött egy pozitív folyamat.

A horvátok elleni fordítás olimpiai selejtezőt érő helyet hozott, amelyet a csapat Debrecenben sikerrel abszolvált, majd a párizsi játékokon a hatodik helyig menetelt.

A tavalyi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság pedig már éremben csúcsosodott ki: Golovin együttese Bécsben bronzot nyert, újra visszatérve a kontinens élvonalába.

A magyar válogatott formája biztató: a párizsi olimpia óta mindössze négy vereséget szenvedett, valamennyit a világbajnokság két fő esélyesének tartott norvégoktól és franciáktól.

A mögöttünk hagyott norvégiai felkészülési tornán Szerbia (29–25) és Spanyolország (37–28) ellen magabiztos diadal született, a házigazda Norvégiával szemben pedig csak egy rövidebb kihagyás okozott vereséget (33–27).

Átalakuló keret, kihívásokkal teli felkészülés

A keret ugyan jelentősen átalakult az Eb-bronz óta – szülési szabadság, sérülések és szakmai döntések miatt több alapember is hiányzik –, mégis versenyképes maradt a csapat.

A széleken kényszerű változtatásokat kellett végrehajtani, ráadásul megsérült a remek idényt futó Fodor Csenge, így a balszélen Márton Gréta és Hársfalvi Júlia, jobboldalt pedig Kovács Anett és Grosch Vivien állnak majd rendelkezésre.

Ennek ellenére a Handball-Planet.com erősorrendje a hetedik helyre rangsorolta Magyarországot, közvetlenül a házigazdák és a világklasszis együttesek mögé.

Kötelező feladat a hibátlan csoportkör

A B-csoportban szereplő magyar válogatott számára a csoportkör hibátlan teljesítése kötelező feladat: holnap Szenegál ellen kezdi meg szereplését ’s-Hertogenboschban, majd szombaton Irán, jövő hétfőn pedig Svájc ellen lép pályára.

A nem túl erős riválisok ellen reális elvárás a három győzelem, amely továbbjutást jelentene a rotterdami középdöntőbe, ahol várhatóan Dánia, Románia, Japán és Horvátország közül érkeznek majd az ellenfelek.

A középdöntő első két helyezettje bejut a negyeddöntőbe – az MKSZ elvárását figyelembe véve ez jelentené a legjobb hat közé kerülést.

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

B-csoport (‘s-Hertogenbosch): Magyarország, Svájc, Szenegál, Irán

November 27.: Magyarország –Szenegál

November 29.: Irán– Magyarország

December 1.: Magyarország–Svájc

A magyar női kézilabda-válogatott 18 fős világbajnoki kerete:

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Grosch Vivien (DVSC)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare), Albek Anna (Metz Handball)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma