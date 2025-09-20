Legyőzte a svédeket a magyar női kézilabda-válogatott

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda válogatott 34-32-re legyőzte az olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett svéd csapatot a szombati felkészülési mérkőzésen, Tatabányán.

A két együttes csütörtökön zárt kapus találkozón mérte össze erejét, akkor Felcsúton 33-27-es svéd siker született. A legutóbbi hivatalos mérkőzésre tavaly novemberben, a részben hazai rendezésű kontinensviadal csoportkörében került sor, Debrecenben remek teljesítményt nyújtva 32-25-re legyőzte a skandináv riválist Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese.

Ezúttal a Jysk Kupáért kiírt és már nézők előtt lejátszott találkozóra kimaradt a keretből a kapus Bukovszky Anna, a jobbszélső Töpfner Alexandra, az irányító Kukely Anna, a balátlövő Csíkos Luca és a balszélső Hársfalvi Julia.

A magyar szövetség csatlakozott az „Él a zene!” nevű kezdeményezéshez, amelynek egyik nagykövete az irányító Simon Petra, célja pedig az, hogy ezen a szombaton minél több eseményen csak hazai zene szóljon, ennek szellemében – a svéd himnuszt leszámítva – csak magyar dalokat hallhatott a közönség a tatabányai Multifunkciós Csarnokban, ez teremtett retro hangulatot a felvezetés alatt.

A találkozó előtt 75. válogatottságuk alkalmából köszöntötték Bordás Rékát és Janurik Kingát.

A gyermekáldás elé néző Győri-Lukács Viktória megüresedett helyét Kovács Anett vette át a jobbszélen, ezt leszámítva védekezésben és támadásban a kontinensbajnoki harmadik együttes megszokott kezdőcsapatát küldte pályára a szövetségi kapitány, a kapuban az agyrázkódása miatt az elmúlt heteket kényszerpihenővel töltő Szemerey Zsófival.

A november végén kezdődő világbajnokságra készülő együttesek sok hibával kezdtek, a valamivel pontosabb svédek kerültek egy-kétgólos lépéselőnybe. Golovin aztán 8-4-es svéd előnynél a 14. percben kért időt.

Ezzel sikerült is rendezni a sorokat, a támadásban egy-két látványos megoldást is bevető házigazda közelebb zárkózott, sőt időntúli hétméteressel a szünetre ki is egyenlíthetett volna, ám nem élt a lehetőséggel.

A fordulást követően sikerült egalizálnia a nemzeti csapatnak, bár a lépéselőny ezt követően is maradt a svédeknél, egészen a 41. percig, amikor 20-19-nél – 1-0 után ismét – magyar előnyt mutatott az eredményjelző.

Ezután magához ragadta a kezdeményezést a vendéglátó, az utolsó öt perchez közelítve már 30-27-re is vezetett, innen pedig már csak közelebb zárkózásra futotta a skandinávok erejéből.

Szemerey öt, Janurik négy lövést védett, míg a mérkőzés legjobbjának választott Kuczora Csenge hét, Simon Petra pedig hat gólt szerzett. A svédeknél a Győrt erősítő beálló, Linn Blohm tízszer volt eredményes, Filippa Idéhn tíz, Johanna Bundsen egy védéssel zárt.

Ez volt a két fél 34. egymás elleni mérkőzése, magyar szempontból a mérleg négy döntetlen és nyolc vereség mellett immár 22 győzelem.

A női válogatott további őszi programja:

október 16., csütörtök, Nagykanizsa:

Magyarország-Törökország 18.00, Eurokupa-mérkőzés

október 19., vasárnap, Prága:

Csehország-Magyarország 19.00, Eurokupa-mérkőzés

november 20., csütörtök, Straume:

Magyarország-Szerbia 20.30, felkészülési mérkőzés

november 22., szombat, Straume:

Norvégia-Magyarország 16.45, felkészülési mérkőzés

november 23., vasárnap, Straume:

Magyarország-Spanyolország 14.00, felkészülési mérkőzés

november 26-december 14.:

holland-német közös rendezésű világbajnokság

MTI/Felvidék.ma