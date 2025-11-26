Bal kéz a jobb kéz tükrében – Csótó László emlékkiállítása nyílt Komáromban

A Limes Galéria Dúdor István termében nyílt meg Csótó László képzőművész emlékkiállítása, amelyet M. Kiss Márta képzőművész méltatott. A tárlat átfogó képet ad Csótó több évtizedes grafikai és képzőművészeti munkásságáról, különös hangsúlyt fektetve életének és pályájának fordulópontjaira.

M. Kiss Márta, a kiállítás kurátora beszédében felidézte a művész 2002 utáni korszakát, amikor egy tragikus esemény következtében lebénult a jobb oldala, így alkotói tevékenységét bal kézzel folytatta. Mint mondta, Csótó kitartása és akarata nemcsak a rajzeszköz újbóli kézbe vételét tette lehetővé, hanem teljes újrakezdést is jelentett számára. A művész ekkor kezdett kísérletezni digitális eljárásokkal, kollázzsal, szkenneléssel és számítógépes újraértelmezéssel.

A kiállításon a korábbi, 1976–2002 közötti időszak művei és a tragédia utáni balkezes alkotások egyaránt láthatók. A tárlat egyik hangsúlyos része a 2002 előtt készült mozaik- és grafikai anyag, amelyben a népművészeti motívumok, geometrikus vonalrendszerek és személyes élmények egyaránt megjelennek. M. Kiss Márta kiemelte, hogy Csótó munkásságát mindig erős társadalmi felelősségvállalás és a népművészeti gyökerek továbbgondolása jellemezte.

A megnyitón elhangzott, hogy a rimaszombati születésű, Palócföldön nevelkedő Csótó László pedagógusként és művészeti szervezőként is jelentős szerepet vállalt a hazai grafikai életben: művészeti táborokat szervezett, tehetségeket támogatott, és aktívan hozzájárult a régió vizuális kultúrájának fejlődéséhez.

A két éve elhunyt Csótó László grafikus és képzőművész kiállítása a művész teljes életművének esszenciáját mutatja be, külön figyelmet szentelve annak az alkotói útnak, amelyet a jobb kéz funkcionalitásának elvesztése után, bal kézzel újratanulva járt végig. A tárlat december 16-ig látogatható.

Szalai Erika/Felvidék.ma