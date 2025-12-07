Családi adventi nap Tornagörgőn – közösségben készülve az ünnepekre

A Csemadok Tornagörgői Alapszervezete családi adventi napot szervezett, melynek célja volt, hogy a falu lakói – kicsik és nagyok – együtt hangolódhassanak az ünnepekre, és közös élményeken keresztül erősödjön a helyi összetartozás.

A nap programjai között kiemelt szerepet kaptak a kézműves foglalkozások, ahol a gyermekek és szüleik mézeskalácsot díszíthettek, saját készítésű adventi díszeket, ajándéktárgyakat és karácsonyi dekorációkat alkothattak. Az alkotómunka során jókedv, beszélgetések és családias légkör töltötte be a termet.

A szervezet elnöke üdvözlő beszédében a közösség értékét hangsúlyozta. Megköszönte mindazok munkáját, akik részt vettek az előkészületekben, és háláját fejezte ki a pedagógusoknak, az önkénteseknek és a fellépőknek, amiért hozzájárultak a program sikeréhez.

Az eseménynek egy igazán különleges pillanata is volt, mikor megérkezett a Mikulás. Érkezésével ünnepi hangulat töltötte be a termet, és mindenki arcára mosoly került. A gyerekek izgatottan várták, hogy találkozhassanak vele, a Mikulás pedig kedves szavakkal és ajándékokkal lepte meg őket. Látogatása felejthetetlen élményt jelentett mindenki számára, és még meghittebbé tette az együtt eltöltött időt.

A rendezvény kultúrműsorral is kiegészült, amelyben a helyi iskolások és az YMCA Ten Sing mutatták be karácsonyi összeállításukat. Záró fellépőként az Endorfin zenekar tagjai adtak elő ünnepi koncertet.

A programot kötetlen közösségi együttlét tette teljessé. A résztvevők meleg teát, házi süteményeket és helyi finomságokat kóstolhattak, miközben alkalom nyílt hosszabb beszélgetésekre, ismerősök és új barátok találkozására is.

A rendezvény így nem csupán az adventi készülődést segítette, hanem azt is, hogy a falubeliek még közelebb kerüljenek egymáshoz.

A Csemadok alapszervezete nagy hangsúlyt fektet arra, hogy olyan eseményeket valósítson meg, amelyek egyszerre ápolják a hagyományokat és lehetőséget adnak a családok közös időtöltésére. A adventi nap sikeresen ötvözte ezeket a célokat, miközben tovább erősítette a helyi közösség identitását és együttműködését.

A szervezők bizakodva tekintenek a jövő felé, és szeretnék, ha a családi adventi nap Tornagörgőn hagyománnyá válna.

Az idei esemény ismét bebizonyította, hogy a közösen megélt élmények adják a közösség igazi erejét.

A rendezvény megvalósulását a Bethlen Gábor Alap támogatása és a helyi önkormányzat hozzájárulása tette lehetővé.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma