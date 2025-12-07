Második adventi gyertyagyújtás a füleki gimnázium előtt

A második adventi gyertya meggyújtására a füleki gimnázium előtt került sor december 7-én, ahol a város közössége közösen hangolódott az ünnepekre.

A rendezvényt a Csemadok Füleki Alapszervezete szervezte, a második adventi gyertyát pedig a Iuvenis Neogradiensis tagjai lobbantották lángra.

Az ünnepi műsort Chovan Lilla, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa tette meghittebbé, aki gitárkísérettel adott elő karácsonyi dalokat. Éneke különleges, bensőséges hangulatot varázsolt a téren összegyűltek számára, tovább erősítve az adventi várakozás élményét.

A gyertyát Nagy Csaba, a Iuvenis Neogradiensis PT elnöke gyújtotta meg kislányával, ami különösen szép és szimbolikus pillanatot teremtett:

a fény továbbadásának gesztusát így egy család közösen jeleníthette meg.

Az ünnepi beszédet Majoros Richard, a Iuvenis Neogradiensis elnökségi tagja mondta el. Gondolatai középpontjában a második adventi gyertya jelentése – a béke – állt. Beszédében kiemelte, hogy a béke nem csupán ünnepi jelkép, hanem mindennapi döntések, gesztusok, odafigyelés és szeretet eredménye.

Szavai szerint: „a békét nem elég kívánni, azt építeni kell: minden nap, minden szóval, minden apró gesztussal. A béke ott születik, ahol az ember képes meghallani a másikat, és szívében helyet ad az igazságnak és a szeretetnek.”

Majoros Richard hangsúlyozta, hogy advent idején különösen fontos megállni, elcsendesedni, és újra felfedezni egymást, hiszen a rohanó világban sokszor éppen ezek a pillanatok vesznek el.

Rámutatott: Fülek közössége történelme során sokszor bizonyította összetartását, és ma is képes arra, hogy a békét és a reményt nap mint nap megteremtse.

A résztvevők közösen élték át az advent meghitt pillanatait, a gyertyagyújtás pedig jelképes üzenetet továbbított: a béke fénye mindannyiunkban ott lehet, ha szívünkben kezdjük el építeni.

A rendezvény végén Majoros Richard arra buzdította a jelenlévőket, hogy vigyenek magukkal valamit ebből a fényből, és a mindennapok során is őrizzék meg azt. Mint mondta, minden apró jócselekedet, segítő kéz és őszinte mosoly egy újabb gyertyaláng a világban.

Felvidék.ma