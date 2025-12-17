Esszéíró pályázat indul a Duray Miklós-emlékév keretében

A Duray Miklós-emlékév alkalmából esszéíró pályázatot hirdetett a Martosi Rendezvényliget és Népfőiskola, amelynek célja Duray Miklós szellemi örökségének újragondolása, valamint a kitartás, a közösségvállalás és a nemzeti öntudat szerepének vizsgálata a mai társadalmi környezetben.

A pályázat címe: „A kitartás útjai – Mit jelent ma Duray Miklós öröksége?” A kiírás szerint a szervezők olyan írásokat várnak, amelyek személyes nézőpontból, ugyanakkor elemző igénnyel közelítenek Duray Miklós életművéhez és annak jelenkori üzenetéhez.

A pályázaton két kategóriában lehet indulni. A junior kategória a középiskolás diákok számára nyitott, míg a felnőtt kategóriában egyetemisták és minden nagykorú érdeklődő benyújthatja pályamunkáját. Mindkét kategória nyertese 200 euró pénzjutalomban részesül, emellett a legjobb esszék szerzői könyvjutalmat is kapnak.

A pályamunkák beküldési határideje 2026. január 31.,

az elbírálás 2026. február 28-ig tart, az eredményhirdetést 2026. március 15-én tervezik.

A Martosi Rendezvényliget és Népfőiskola a pályázattal nemcsak megemlékezni kíván Duray Miklósról, hanem párbeszédet is kezdeményez arról, miként értelmezhető az életműve és közéleti öröksége a mai generációk számára. A részletes pályázati feltételek a szervezők honlapján érhetők el.

SZE/Felvidék.ma