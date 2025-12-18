Home Kitekintő Péntektől megerősített járatokkal készül az ünnepi időszakra a MÁV-csoport
Péntektől megerősített járatokkal készül az ünnepi időszakra a MÁV-csoport

Felvidék.ma
Kép forrása: MÁV Facebook-oldala

Már péntektől a megszokottnál több jármű forgalomba állításával készül a MÁV-csoport az ünnepi időszakra – közölte a közlekedési társaság csütörtökön a honlapján.

A közleményben kiemelték, az utasok azzal segíthetnek, hogy minél hamarabb, elővételben megváltják az ünnepi időszakra szóló jegyeiket, mert ennek alapján a többletkapacitásokat oda tudják irányítani, ahol szükség van rájuk.

Péntektől a vonatok számos vonalon több kocsival indulnak el, és a távolsági autóbuszjáratok esetében is szükség szerint biztosítják a többletkapacitásokat további buszok beállításával

– írta a MÁV-csoport.

A karácsonyi közlekedési renddel kapcsolatban azt közölték, hogy

a vonatok december 23-án pénteki, 24-én szombati, 25-27. között ünnepnapi, 28-án vasárnapi menetrend szerint közlekednek, de december 24-én a délutáni és esti órákban a legtöbb vonalon korlátozásokra kell számítani,

amelynek részletei megtalálhatók a https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/mav-csoport-unnepi-idoszak-mar-pentektol-megerositett-jaratokkal-keszul-kozlekedesi oldalon.

Karácsonykor egyes autóbuszjáratok nem közlekednek – tették hozzá.

Kitértek arra is, hogy december 24-én Budapesten a közösségi közlekedés nappali járatai körülbelül 16 óráig, a metrók 18 óráig közlekednek, de a HÉV-en – a csepeli (H7) kivételével – 16 óra után is biztosítják az utazási lehetőséget.

A MÁV-csoport azt kéri utasaitól, hogy a kényelmetlenségek elkerülése érdekében utazásukat lehetőség szerint előre tervezzék meg a mavplusz.hu oldalon.

MTI/Felvidék.ma

