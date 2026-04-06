Magyarország megerősíti a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának védelmét

Húsvéthétfő, reggel 6 óra. Locsolkodás helyett indulás a magyar–szerb határra. Tegnap a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. Ellenőrizzük, minden rendben van-e a magyar oldalon – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videójához.

A kormányfő a videóban elmondta: lemegy a szerb–magyar határra és megnézik a gázvezeték belépési pontját Kiskundorozsma környékén, mert a szerb oldalon fel akarták robbantani és el kellett rendelni a vezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét.

„Most indulnak a katonák, hogy járőrözzenek rendszeresen, megnézzük őket” – mondta Orbán Viktor.

A magyar kormány elrendelte a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának megerősített katonai ellenőrzését és védelmét. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban vasárnap kora este kifejtette: a rendelkezésre álló információk alapján a Magyarországot ellátó Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő.

A kormányfő jelezte:

egyeztetett Szerbia elnökével, és arról tájékoztatott, hogy személyi sérülés nem történt, és a gázvezeték zavartalanul működik. Hangsúlyozta: Vučić elnöknek megköszönte a szerb hatóságok munkáját. A szerbek a gázvezeték védelmét megerősítették

– közölte.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú, a magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen keresztül szerezzük be. Bejelentette, hogy ezért elrendelték a vezeték magyarországi szakaszának megerősített katonai ellenőrzését és védelmét.

A szerb hatóságok nyomoznak, a magyar hatóságok folyamatos kapcsolatban vannak velük – emelte ki Orbán Viktor.

A kormányfő arról is beszélt:

Európa felé egy soha nem látott energiaválság közeledik. Az európai országoknak szükségük van, és még nagyobb szükségük lesz az Oroszországból érkező energiára is

– tette hozzá.

Rámutatott: Ukrajna évek óta azon dolgozik, hogy Európát elvágja az orosz energiától. Felrobbantották az Északi Áramlatot, lezárták a Magyarországra érkező gázvezetéket, idén a Barátság vezeték lezárásával olajblokád alá vették Magyarországot, a Török Áramlat oroszországi szakaszát pedig katonailag folyamatosan támadják.

Orbán Viktor kiemelte: Ukrajna törekvése Magyarország számára életveszélyt jelent. Magyarország energiabiztonsága nem játék, meg fogjuk védeni az energetikai rendszerünket, a családok biztonságos ellátását és nemzeti érdekeinket is – fogalmazott a miniszterelnök.

