Home Hitélet Erdő Péter: húsvét az egész életünket mássá teszi
Hitélet

Erdő Péter: húsvét az egész életünket mássá teszi

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Erdő Péter bíroros (Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye/Mudrák Attila)

Húsvét az egész életünket mássá teszi, segít, hogy boldogok legyünk. A mi feladatunk pedig az, hogy elmondjuk ezt a titkot a világnak – hangsúlyozta Erdő Péter húsvétkor. A súlyos betegségéből lábadozó bíboros, esztergom-budapesti érsek hangüzenetben szólt a hívekhez húsvét hajnalán. Üzenetét az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a Kardinális YouTube-csatornán osztotta meg.

A bíboros úgy fogalmazott: „nagy ünnep van ma, olyan nagy ünnep, ami az egész életünket mássá teszi”. Húsvét azt hirdeti, hogy „van túlvilág, hogy maga Jézus az, aki nekünk erőt ad, aki bennünket, mindannyiunkat szeret”. Ő az, aki ma is, „minden nehézség és baj, és akár a mi bűneink ellenére is segít abban, hogy boldogok legyünk”.

Az a feladatunk, hogy a világnak is elmondjuk ezt a nagy titkot, mert nekik is szükségük van rá, mert őket is boldoggá teheti. Ezért kell a mai napot mindenütt a világon hirdetni.

Jézus, amikor feltámadt, azt mondta az apostoloknak, hogy „békesség legyen veletek”. Erdő Péter ezt a békét kívánta minden embernek húsvét vasárnap hajnalán.

A videó leírása szerint a betegségéből lábadozó bíboros a húsvéti szent háromnapot a budapesti Prímási Palota kápolnájában ünnepelte. Hálát adott az érte mondott imádságokért és a sok szeretetteljes üzenetért, és továbbra is imádságában hordozza a rábízott híveket.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma