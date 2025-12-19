Home Kitekintő Emelkedett az EU-tagországokból hazájukba visszaküldött nem uniós állampolgárok száma
Emelkedett az EU-tagországokból hazájukba visszaküldött nem uniós állampolgárok száma

Az előző év azonos időszakához képest 2025 harmadik negyedévében közel 15 százalékkal emelkedett az Európai Unióban maradásra nem jogosult, hazájukba visszaküldött nem uniós állampolgárok száma – közölte az EU statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken.

A jelentés szerint 2025 harmadik három hónapjában 115 440 nem uniós állampolgárt köteleztek az adott uniós tagállam területének elhagyására. Közülük 34 155 főt ténylegesen sikerült visszaküldeni származási országába a kiutasítási végzés meghozatalát követően.

2024 azonos negyedévéhez képest az adott tagállam területének elhagyására kötelezett nem uniós polgárok száma 2,7 százalékkal, míg a hazájukba visszatértek száma 14,6 százalékkal emelkedett 2025 vizsgált időszakában.

Az év előző negyedévéhez képest a kiutasítások száma 0,9 százalékkal csökkent, míg a ténylegesen megvalósult visszatérések száma 5 százalékkal nőtt 2025 júliusa és szeptembere között.

A legtöbb kiutasító határozatról Franciaország (33 760), Németország (12 510) és Görögország (10 175) döntött. A kiutasítottak közül a legtöbben Németországból (7190), Franciaországból (3760) és Ciprusról (3000) tértek haza ténylegesen.

A vizsgált időszakban az EU-tagállam területének elhagyására kötelezett nem uniós állampolgárok többsége algériai volt (12 325), akiket a marokkóiak (6670) és a törökök (6350) követtek.

A ténylegesen hazatérőket illetően a legtöbben Törökország (3625), majd Georgia (2835) és Albánia (2055) állampolgárai voltak.

Az uniós statisztikai hivatal jelentéséből az is kiderült, hogy 2025 harmadik negyedévében Magyarország 1850 nem uniós állampolgár esetében hozott kiutasítási határozatot, közülük 1060-an hagyták el az országot.

MTI/Felvidék.ma

