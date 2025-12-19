24 órás adventi röplabdamaraton a Selye János Gimnáziumban

A Selye János Gimnáziumban már hagyománnyá vált, hogy a karácsonyi szünet előtt az iskola tornatermét 24 órára a röplabdarajongók veszik birtokukba. Idén december 17-én déli 12 órától immár tizenhetedik alkalommal került megszervezése a 24 órás röplabda-találkozó. A főszervezők idén is Fiala Andrea tanárnő és Gyurenka István tanár úr voltak, akiknek Hevesi Anikó, Mézes Péter és Vörös Marianna tanárnő, valamint Fiala Tímea, volt diákunk volt segítségükre.

Fiala tanárnő a játékosokat úgy osztotta be a csapatokba, hogy minden csapat nagyjából azonos játékerőt képviseljen. A torna során különböző színű mezbe öltözött csapatok mérték össze tudásukat, játékkedvüket. Vendégeink voltak a komáromi röplabdacsapat játékosai is.

A találkozót Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója nyitotta meg és köszöntötte vendégeinket, Csonka Lajos mérnököt és MUDr. Kiss Tamást, valamint a résztvevőket. A kora esti órákban kezdődtek a „gálameccsek” a meghívott vendégjátékosokkal. Először az iskola öregdiákjai mérkőztek meg egymással, majd a fiatalok következtek.

Ezen meccsekkel párhuzamos időben érkezett meg a Szülői Szövetség által támogatott pizzaszállítmány, amivel mindenki csillapíthatta étvágyát, és pótolhatta a már elhasznált energiáit.

A gálameccsek végeztével folytatódtak a körmérkőzések az egyre fáradó és idővel álmosodó, de nem kevésbé lelkes játékosokkal egészen reggel nyolcig, amikor a gimnázium alsó tagozatosai mérkőztek meg egymással.

Végezetül mindenki felhasználhatta megmaradt energiakészleteit a „best of” meccseken, amelyek után pontban 12 órakor ünnepélyesen lezárult az idei 24 órás röplabda-találkozó. Zárszóként Fonód Tibor, a Selye János Gimnázium igazgatóhelyettese meghirdette a következő, 18. röplabdamaratont, amely 2026 decemberében kerül majd megrendezésre.

A nagy sikerre való tekintettel biztosan állíthatjuk, hogy az összes résztvevő már alig várja a jövő évi játékdömpinget, amely egyre népszerűbb, és egyre több diákot mozgat meg. A rendezvény fő támogatói: Com-Therm vállalat, Komárom város önkormányzata, VATAR IT Kft., dr. Kiss Tamás – Public Health Consulting, Vargha Katalin, a Chocomaze tulajdonosa – utóbbiak ketten a megnyitón is megjelentek – és a Selye János Gimnázium Szülői Szövetsége, valamint Diákparlamentje – köszönjük minden kedves támogatónak, aki hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához.

