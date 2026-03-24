Csukás László tárlata az SMS Szent István csatahajóról

A kiállítást a Ludovika Történelmi Kutatóműhely és a Magyar Hadtudományi Társaság rendezte, az NKE Egyetemi Könyvtár közreműködésével. A Szent István csatahajó című kiállítás megnyitójára 2026. március 19-én került sor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campusán a Kari Könyvtárban.

Köszöntőt Dr. Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora mondott.

Üdvözölve a közönséget, méltatva Csukás László és a szervezők gondosan végzett munkáját, ahogy az a Magyar Hadtudományi Társaság kiadásában a megnyitóra megjelentetett tartalmas és esztétikus KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS-ban is olvasható.

„Kiállításunk alapjául az a gyűjtemény szolgált, amelyet a közelmúltban Csukás László, a nemzetközileg ismert és elismert búvár oktató, fotós és filmes adományozott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Levéltárának.

Csukás több búvárexpedícióban is részt vett, 1994-be például Cousteau kapitány operatőre lehetett a Duna szlovákiai szakaszáról forgatott filmnél. Emellett tagja volt annak a búvárrégész csapatnak, amely 1993-ban a Premuda-sziget mellett (Horvátország) megtalálta az elsüllyedt SZENT ISTVÁN csatahajó roncsait. Három osztrák és egy horvát kollégájával hat sikeres merülés során térképezték fel a nem mindennapi leletet.

Szokása szerint erről a vállalkozásáról is számos saját fotót és mozgóképfelvételt készített a víz alatt, a helyszínen és a felfedezést megelőző kutatómunka során.

Ebből az értékes gyűjtésből válogattuk azokat a diákat, fotókat és mozgóképfelvételeket, amelyek kiállításunkban láthat a tisztelt közönség. Igen, mozgóképeket is, mert a kiállításban érintőképernyős kivetítőn kiválasztható és megtekinthető kilenc kisfilm: korabeli filmhíradó-részlet, tudósítás, a búvárexpedícióról készült felvétel. Ezeket kivétel nélkül szintén Csukás László bocsátotta rendelkezésünkre, ezúton is köszönetünk érte!” – mondta Deli Gergely.

Majd, maga a kiállító tartott színes előadást, úgy búvár, mint a Szent István csatahajóval kapcsolatos több évtizedes tevékenységéről.

Ezt követően az NKE HHK Alapozó Tudományok Intézete Katonai és Vezetéstudományi Tanszék kutatóprofesszora Dr. Balla Tibor ezredes tartotta meg a kiállítás szakmai bemutatóját.

Örömmel nyugtázta, hogy a készülő kiállítás hírére megmozdult a magyar hajózástörténet és a víz alatti haditengerészet iránt elkötelezett kutatók és szervezetek egész sora.

„Balogh Tamás és Bánsági Andor közvetítésével segítséget és tárgyi anyagot kaptunk a TIT Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesülettől, fotókat a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Fotóarchívumából, szakmai tanácsokat Krámli Mihály hadtörténésztől és Kaiser Ferenc tanár úrtól, a császári és királyi haditengerészet és az Osztrák-Magyar Monarchia csatahajói legjobb ismerőitől. Hálásan köszönjük valamennyiüknek!” – mondta Balla Tibor.

A rendezvény megnyitójának műsorát a – kiállító által közreműködésre felkért – révkomáromi Egressy Béni Vmk és a Jókai Mór Alapiskola GAUDIUM vegyes karának és hangszeres kamaraegyüttesének minihangversenye zárta.

Az „együttes”, a felettébb megtisztelő fellépési lehetőséget Csukás Lászlónak (e sorok írója jóbarátjának) és a szervezőknek Kodály Zoltán: Köszöntő című művével köszönte meg.

Kívánva: „(…) mint tenger csöppjei, sík mezőnek füvei, oly nagy bőven szálljanak rád égnek áldási!”

A köszöntőt követően elhangzott még: egy népének Szent István királyhoz, a Vincze Zsigmond–Kulinyi Ernő szerzőpáros Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország című dala és Liszt Ferenc –Ránki György Magyar ünnepi dal című szerzeménye Grassl Ferdinánd és Stirber Lajos vezényletével. Az együttes műsora, a lelkesen és fegyelmezetten éneklő-muzsikáló tagjainak köszönhetően, nagy sikert aratott.

A dr. Padányi József mérnök, vezérőrnagy, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar egyetemi tanára, a Katonai Doktori Műszaki Iskola vezetője által a szervezők részéről irántunk, komáromiak – Csukás László és az őt tisztelettel elkísérők: Fazekas László em. püspök úr, a kiállító baráti köre, a Szekeresgazdák csapata, a GAUDIUM – iránt, ottlétünk alatt küldöttségünket mindvégig szeretet, tisztelet vette körül.

Csak reméljük, ezt a tevékenységünkben megnyilvánuló, az „ügy” iránti elkötelezettségünkkel és annak bizonyításával érdemeltük ki, hogy azon felvidéki fáklyavivők követői vagyunk, akik megszívlelve Vörösmarty „üzenetét”, a költővel vallják:

„Fáradj, s ne irtózz, hogy csekély leszen / Műved hazánk nagy építményiben; /Morzsát vigyünk csak, s töltsünk hézagot, / Sok morzsa dombbá, domb heggyé leszen, /Naggyá, magassá, mint a Tátrabérc.”

S mi több: nemcsak valljuk, de eszerint is cselekszünk. MEGMARADÁSUNKÉRT!

Stirber Lajos/ Felvidék.ma

A szerző a Magyar Kultúra Lovagja, a GAUDIUM karnagya