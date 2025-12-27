Közös ünnep, közös hang – Vadkerti Imre és barátai karácsonyi koncertje Csábon

Egy fantasztikus koncerttel zárják az évet Csábon. A HANG-ÁR sorozat keretében a Vadkerti Imre, Zsapka Attila, Sipos Dávid és Szűts István alkotta Akusztik Quartet karácsonyi koncertjére kerül sor 2025. december 29-én, hétfőn 18.00 órakor a községben.

Az esemény nemcsak a karácsonyi hangulatot fokozza majd, hanem egyfajta időutazásra is hívja a közönséget: a formáció közel egy év után tér vissza a községbe.

A Harmónia-díjas Vadkerti Imre a Társulat című tehetségkutató egyik győzteseként vált ismertté, amikor Koppány szerepét nyerte el a 25 éves jubileumi István, a király rockopera előadásban. A Kormorán zenekar énekeseként több mint tíz éve járja a Kárpát-medencét, és különböző formációkkal a tengerentúlon is rendszeresen koncertezik.

A Quartet alapítója a szintén Harmónia-díjas Zsapka Attila, aki a Kor-Zár verséneklő együttesben vált ismertté. Szűts István, a Kormorán billentyűse, egyik meghatározó alakja, míg a szaxofonvirtuóz Sipos Dávid már szinte minden jelentős hazai zenésszel együtt játszott.

A négy kiváló muzsikus elsődleges célja, hogy közelebb hozza a közönséghez – különösen a fiatalabb generációhoz – a ’70-es és ’80-as évek értékes magyar dalait, a verséneklés varázsát. A dalok két akusztikus gitár, fúvós hangszerek és zongora kíséretében szólalnak meg.

A koncerten közreműködnek a művészeti alapiskola fiatal tehetségei.

Érdemes lesz tehát karácsony után néhány nappal ellátogatni a csábi római katolikus templomba, hogy feltöltődjünk és közösen emlékezzünk.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők: a Csemadok Csábi Alapszervezete, Csáb község és a helyi plébánia közössége.

A koncert a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma