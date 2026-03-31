Megnyílt az új támogatott lakhatás Medvén

A modern szociális ellátás egyre inkább az integráció és az emberi méltóság erősítésére helyezi a hangsúlyt. A cél, hogy a nagykapacitású intézményeket olyan lakhatási formák váltsák fel, amelyek közelebb állnak a közösségi, hétköznapi élethez.

Medvén ennek jegyében a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat (TTSK) két új, korszerűen felszerelt és akadálymentes támogatott lakhatási épületet adott át.

„A célunk az, hogy az ellátottak ne elszigetelten éljenek, hanem a szomszédság és a mindennapi élet részévé váljanak. A szenicei első intézmény megnyitása után Okočban családi típusú házakat építettünk, tavaly pedig Galántán fel nem használt helyiségeket újítottunk fel. A medvei modern otthonok átadása megerősíti elkötelezettségünket a korszerű szociális szolgáltatások bővítése mellett. Bízom benne, hogy az új terekben a lakók biztonságra és valódi második otthonra találnak” – mondta Jozef Viskupič.

Az épületek kialakításánál kiemelt szempont volt a biztonság és az akadálymentesítés, hogy a lakók számára barátságos, önálló életvitelt támogató környezet jöjjön létre.

Az első épület két lakóegységből áll, mindegyik hat fő befogadására alkalmas. A második épület három különálló lakásból áll, ahol lakásonként négy ellátott kap helyet.

„A szolgáltatásokat önálló háztartásokban biztosítjuk, mindkét épületben összesen 12-12 kliens számára. Az otthonokban 1 és 2 ágyas szobák, higiéniai helyiségek, közösségi konyhák, valamint külön személyzeti és technikai helyiségek találhatók, ami lehetővé teszi a szakmai támogatás biztosítását családias légkörben” – ismertette Vladislav Kmeť.

A beruházás a Szlovák Köztársaság Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéből 2,6 millió eurós támogatással indult, azonban a közbeszerzést követően a teljes költséget 1,93 millió euróra sikerült csökkenteni. A kivitelezést az EURO-HOME s.r.o. vállalat végezte.

Az új lakók 2026. április 1-jén költöznek be az épületekbe.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma