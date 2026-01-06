Home Magazin Befagy a Balaton, de a jég sportolásra még nem lesz alkalmas
Befagy a Balaton, de a jég sportolásra még nem lesz alkalmas

Kép forrása: HungaroMet Zrt., Facebook

A Balatonon nyílt vízen is napokon belül megjelenik az összefüggő jég, azonban annak állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.

Azt írták, a kétezres évek elejéig januárra már rendszerint befagyott a Balaton és akkor gyakran 20 centiméter körüli jégvastagság is előfordult.

Az utóbbi években azonban alig jelent meg jég a nyílt vízen, komolyabb befagyás 2017 elején volt, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 centiméteres jégvastagság volt jellemző.

Hozzátették, bár a víz hőmérséklete 1 Celsius-fokos, az öblökben már megjelent a jég. A következő napokban várhatóan folyamatosan 0 fok alatt lesz a léghőmérséklet a tó környékén is és vastagabb, körülbelül 10 centiméteres hóréteg is várható a parton – írták.

Mindez elősegíti, hogy a nyílt vízen is napokon belül megjelenjen az összefüggő jég, azonban annak állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas – hívták fel a figyelmet, kiemelve, hogy a sportoláshoz alkalmas jéghez a hideg mellett szükség van arra is, hogy azt ne fedje be hó, mert az rossz irányban befolyásolja a jég állagát.

MTI/Felvidék.ma

