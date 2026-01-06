Új ismeretterjesztő sorozat indul az M5 műsorán

A Magyarságkutató Intézet Mi magunk című ismeretterjesztő sorozatát tűzi műsorára január 7-től az M5 kulturális csatorna. A szerdánként 17:55-től látható epizódok a magyar identitás alaprétegeit vizsgálja a legkorszerűbb tudományos módszerekre és az egymással párbeszédben álló tudományágak eredményeire támaszkodva. Az első rész a Hunyadiak eredetével foglalkozik.

A Mi magunk alapkérdései egyszerűek, mégis megkerülhetetlenek: kik vagyunk, honnan érkezett közösségünk, milyen nyelvi, történeti, szellemi és kulturális örökséget hordozunk, és mindez hogyan értelmezhető a 21. századi ember számára.

A sorozat nem csupán a múlt bemutatását tűzi ki célul, hanem a nemzeti önismeret elmélyítését is, határokon innen és túl.

A műsor egyik legfontosabb sajátossága az interdiszciplináris megközelítés. A történelem és régészet mellett hangsúlyosan jelenik meg a nyelvészet és nyelvtörténet, a néprajz és népzene, az eszmetörténet, a klasszika-filológia, valamint a nyelvtervezés. A múltunk hiteles feltárását célzó különböző tudományterületek mellé egy egészen új tudományág, az archeogenetika is becsatlakozott, ami egzakt eredményeivel alapjaiban változtathatja meg a magyarságkutatást.

A Mi magunk nem egyetlen, leegyszerűsített narratívát közvetít, hanem azt mutatja meg, miként egészítik ki egymást a különböző tudományterületek eredményei.

A sorozat témavilága kivételesen gazdag: foglalkozik dinasztikus és uralkodói kérdésekkel – például az első, január 7-én látható adásban a Hunyadiak eredetével, továbbá II. András uralkodásával és az Aranybullával, vagy Székesfehérvár királyi szerepével, nyelvi és nyelvtörténeti témákkal az Árpád-korig visszamenően.

A Mi magunk nem kerüli meg a sorsfordító történelmi traumákat és vitatott kérdéseket sem. Olyan témákat vesz górcső alá, mint a tatárjárás, a Don-kanyar, Trianon vagy a Gulag-Gupvi drámai eseményei, miközben a sorozat tudatosan törekszik a 20. századi ideológiai különbözőségek árnyalására. A műsor célja a forrásokra és kutatási eredményekre épülő, kiegyensúlyozott értelmezés.

Formáját tekintve a Mi magunk elmélyültebb, gondolkodásra ösztönző műsor. A sorozat világossá teszi: a magyar őstörténet és középkor kutatása nem lezárt fejezet, hanem élő, folyamatosan fejlődő tudományos terület.

Mi magunk – január 7-től szerdánként 17:55-től az M5 kulturális csatorna műsorán.

MTVA/Felvidék.ma