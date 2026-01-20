Home Kitekintő „Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, a Mercosur-megállapodást sohasem hagyjuk jóvá”
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a Mercosur-megállapodást sohasem hagyjuk jóvá – mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden a Facebookon közzétett videójában.

A kormányfő a gazdáknak azt üzente: tartsanak ki, őket most becsapták.

Hangsúlyozta:

Azért dühösek a gazdák, mert nemcsak ellenükben hoztak egy döntést, hanem még „hülyének is nézték őket”, és ki akarják őket cselezni.

Emlékeztetett: a szabályok szerint egy nemzetközi kereskedelmi megállapodást a nemzeti parlamenteknek is jóvá kell hagyni.

„Nyilvánvaló, hogy Magyarországon, amíg nemzeti kormány van, a Mercosur-megállapodást sohasem hagyjuk jóvá”

– jelentette ki.

Hozzátette: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és a bizottság úgy cselezte ki a nemzeti parlamenteket, hogy egy kisegítő szabályt alkottak, mondván, hogy addig is az aláírt megállapodást ideiglenesen alkalmazni lehet.

„Ezért dühösek a gazdák, tehát nemcsak a Mercosur gazdasági kérdéseiről van szó, nemcsak a mezőgazdaság jövőjéről, hanem arról is, hogy átverték a gazdákat, kikerülik a nemzeti parlamenteket, és a gazdák számára hátrányos, sérelmes döntéseket hoznak”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ezért tüntetnek most Strasbourgban és követelik Ursula Von der Leyen lemondását. „Igazuk is van” – jegyezte meg.

MTI/Felvidék.ma

