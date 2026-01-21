Az EU–Mercosur-megállapodás jogszerűségét vizsgáltatja az Európai Parlament

Úgy döntött ma az Európai Parlament, hogy kikéri az Európai Unió Bíróságának jogi véleményét, összhangban áll-e az EU–Mercosur-megállapodás az uniós alapszerződésekkel.

A plenáris ülésen 334 igen, 324 nem szavazattal és 11 tartózkodás mellett fogadták el azt az állásfoglalást, amely a jogi felülvizsgálat kezdeményezéséről szól.

Egy másik, szintén jogi vizsgálatot sürgető határozati javaslatot a képviselők elutasítottak: arra 225-en szavaztak igennel, 402-en nemmel, 13-an pedig tartózkodtak.

A döntés értelmében az Európai Unió Bírósága megvizsgálja az EU–Mercosur partnerségi megállapodás (EMPA), valamint az ideiglenes kereskedelmi megállapodás (iTA) jogalapját és azok összhangját az uniós szerződésekkel.

Az Európai Parlament közölte: a jogi vélemény elkészültéig folytatja a megállapodások szövegének vizsgálatát. A képviselők csak az Európai Unió Bíróságának állásfoglalása után dönthetnek arról, hogy megadják-e hozzájárulásukat az EU–Mercosur-megállapodáshoz.

MTI/Felvidék.ma