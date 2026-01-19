Folklór, humor, bábok és barátság egy pohárban

A szlovákiai Trencsén, amely január óta a finn Ouluval együtt viseli a 2026-os Európa Kulturális Fővárosa címet, múlt hétvégén mutatkozott be a finnországi nyitófesztiválon. Míg Oulu január 16-18-án nyitotta meg kulturális évét, Trencsén saját nyitóhétvégéjét 2026. február 13-15-re tervezi.

Hiteles folklór, élénk humor és bábmesék

Az Oulu központjában található Bar Ihku két napra élénk szlovák színpaddá változott – egy szokatlan helyszín, amelyet Trencsén változatos programmal töltött meg.

Itt mutatkoztak be a trencséni művészek, és ismertették a közönséggel a régió sokszínű kultúráját.

A Nadšenci együttes a szlovák folklór élő energiáját hozta el a bárba tánc- és zenei előadásokkal, amelyek Trencsén megye autentikus hagyományaira épültek. Előadásuk, amelyet finom adag kísérletezés és humor gazdagított, gyorsan elnyerte a közönség tetszését.

A sajátos stílusáról ismert pantomim- és előadóművész, Pavol Seriš fizikai színház, pantomim és stand-up komédia kombinációjával szórakoztatta a közönséget. Nagy adag improvizációval tarkított egyéni előadása lelkes fogadtatásban részesült.

A Čert Kolofón bábjáték családokat vonzott. A történet egy fiatal ördögről szól, akit engedetlen gyerekek miatt küldtek a Földre, humorral, kalandokkal és egy kis romantikával kecsegtette a nézőket egy precíz bábjáték formájában, amely minden generációt meghódított.

„Az Európa Kulturális Fővárosa címmel rendelkező városok közötti együttműködés nem csupán formális – ez egy élő folyamat, amelynek során tapasztalatokat, inspirációt és mindenekelőtt embereket cserélnek egymással.

A művészek cseréje, a közös projektek és Trencsén részvétele Ouluban példázzák, hogy a kultúra hogyan képes összekötni Európát személyes szinten is”

– mondta Martin Mojžiš, a Trencsén 2026 projekt európai dimenziójáért és nemzetközi kapcsolataiért felelős menedzser.

Amikor a városok találkoznak egy pohárban: a barátság íze

A trencséni bemutató egyik meglepetése a Mocktail Trenčín 2026 – egy saját recept alapján készült alkoholmentes koktél volt, amely Oulu-ba hozta Trencsén ízeit. A receptet a városra vonatkozó emlékek és a régió gyógyforrásából származó egyedülálló alkoholmentes gin ihlette, amely Japánban, Oszakában is nagy sikert aratott.

Trencsén meghívja Európát a nyitóhétvégéjére

Az Oulu-ban tartott sikeres bemutató után Trencsén saját nyitóhétvégét szervez 2026. február 13. és 15. között, amelynek során az egész város egy nagy színpaddá változik.

A program pénteken kezdődik, amikor a tevékenységek elsősorban az iskolásokra és diákokra összpontosulnak. Az események iskolákban, kulturális intézményekben és nyilvános helyeken zajlanak. Délután helyi közösségek és a Trencsén 2026 projekt magját képező több száz önkéntes által szervezett rendezvények következnek.

Szombaton reggeltől estig tele lesz programokkal a város – utcai reggelivel, ünnepi felvonulásokkal és esti gálaműsorral. A vasárnapot főként a családoknak, a gyerekeknek és az időseknek szentelik. A programban színházi előadások, zene, irodalmi rendezvények, beszélgetések és zenére írt versek szerepelnek.

Trencsén és környéke – egy felfedezésre váró hely

Trencsén egy közepes méretű szlovák város, körülbelül 55 000 lakossal, amely az ország nyugati részén, a Cseh Köztársaság határától nem messze található.

Híres a váráról, a 2. századból származó, a vár alatt húzódó sziklaszirtekbe vésett római feliratról, valamint gazdag kulturális és zenei örökségéről – az undergroundtól a kortárs művészetig.

A Trencsén régió elsősorban számos vára, fürdője és természeti szépségei miatt vonzó a turisták számára. A Trencsén 2026 projekt összeköti ezt a történelmet a mai kihívásokkal, és a kultúrán keresztül megnyitja a fenntarthatóság, az egyenlőség és az együttműködés kérdéseiről szóló vitát az egész régióban.

Az Európa Kulturális Fővárosa cím nemcsak presztízst jelent Trencsénnek, hanem egyedülálló lehetőséget is arra, hogy újra felfedezze önmagát, és megmutassa Európának, hogyan lehet felkelteni az emberek kíváncsiságát, ezzel inspirálni őket arra, hogy más szemmel nézzék a körülöttünk lévő világot.

A Trencsén 2026 projekt pénzügyi támogatásban részesül Trencsén városától, Trencsén megyétől és a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumától. A projekt partnere az Európai Unió.

