A száraz bőr védőfunkciójának erősítésén dolgoznak az SZTE kutatói

Többéves, vizsgálati eredményekkel alátámasztott munka során keresik a megoldást arra a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói, hogyan erősíthető a száraz bőr védőfunkció – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

A közlemény szerint az SZTE Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetében működő kutatócsoport – Kovács Anita, Berkó Szilvia és Budai-Szűcs Mária – csaknem két évtizede foglalkozik félszilárd és folyékony készítmények, valamint innovatív hordozórendszerek kutatásával és fejlesztésével.

Munkájuk középpontjában a bőr fiziológiás védelmi funkciója, az úgynevezett „barrier funkció” áll, amelynek sérülése a bőrszárazság egyik legfontosabb kiváltó oka.

Kovács Anita egyetemi docens és kutatótársai jelenleg egy olyan hidratáló tusfürdő fejlesztésén dolgoznak, amely nemcsak kíméletesen tisztít, hanem hozzájárul a száraz bőr védelmi funkciójának megerősítéséhez is. A kutatás a bizonyítékokon alapuló bőrápolás szemléletét követi, ahol az állításokat objektív dermatológiai vizsgálatokkal támasztják alá.

A kutató kifejtette, a bőrszárazság a bőr védelmi funkciójának gyengülésével alakul ki, ezért a céljuk az, hogy ezt a természetes védőréteget erősítsék. A száraz, érzékeny bőr esetében a tisztítás módja kulcskérdés, mivel a nem megfelelő fürdetők tovább ronthatják a bőr állapotát.

A fejlesztés alatt álló tusfürdő a kutatócsoport korábbi eredményeire épül: a termékcsalád első tagja egy barrier krém volt, amelynek vizsgálatai során kiemelkedő eredmények születtek. Alkalmazását követően 80-90 százalékban nőtt a bőrhidratáció, míg a tartós hidratáció mértéke 60 százalékos javulást mutatott. Mérésekkel igazolták azt is, hogy a formula nem bontja meg, hanem támogatja a bőr védőrétegét.

A kutatók eredményei nem szubjektív érzékelésen alapulnak, hanem objektív mérésekkel alátámasztottak. Így igazolható, hogy nemcsak az aktív anyagok, hanem a teljes formula támogatja a bőr hidratálását és barrier funkcióját

A tusfürdő esetében a tudományos kihívás abban rejlik, hogy a tisztító összetevők önmagukban is képesek lehetnek károsítani a barriert. A szakemberek célja az volt, hogy olyan formulát hozzanak létre, amely fürdés közben kíméletesen tisztít, miközben nem károsítja, hanem védi a bőrt.

A száraz bőr nagyon sok bőrprobléma tünete, de ha erősítik a bőr védekező képességét, csökkenthető kialakulásának kockázatát. Nem mindenki szenved bőrbetegségben, a bőrszárazság azoknál is kialakulhat, akiknek bőre nagyon érzékenyen reagál például télen a szeles, vagy hideg időjárásra.

Azoknál, akik nagyon száraz bőrrel járó betegségben, például ekcémában szenvednek, a megfelelő tisztító és ápoló termékek használata jelentősen erősíti a bőr védőrétegét, és jól kiegészítik a gyógyszeres terápiát.

A kutatócsoport hosszú távú célja nem csupán egy tudományosan megalapozott kozmetikai készítmény fejlesztése, hanem annak gyakorlati hasznosítása is. A fejlesztés így új kapukat nyithat a tudatos bőrápolásban, ahol a tudományos eredmények és a valós bőrápolási igények találkoznak.

MTI/Felvidék.ma