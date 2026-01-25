Home Egyéb Küzdelmes mérkőzésen maradt alul Szlovénia ellen a magyar válogatott
Egyéb

Küzdelmes mérkőzésen maradt alul Szlovénia ellen a magyar válogatott

Bartalos Nikolas
Bartalos Nikolas
Fotó: MTI/Hegedűs Nobert

A magyar férfi kézilabda-válogatott 35–32-es vereséget szenvedett Szlovéniától az Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában, Malmőben. Chema Rodríguez együttese végig versenyben volt, több periódusban is irányította a játékot, ám a második játékrészben a szlovén csapat hatékonyabban használta ki helyzeteit.

Hatékony kezdés, bátran vállalt kockázatok

A magyar csapat már a találkozó elején létszámfölényes támadójátékkal próbálta meglepni ellenfelét, és a vállalt kockázatok eleinte eredményre is vezettek: a 11. percben Rosta Miklós vezérletével 8–5-re vezettünk.

Bár a szlovénok többször is betaláltak az üres kapuba, a magyar védekezés rendezett maradt, támadásban pedig Imre Bence és Rosta Miklós révén egy 5–1-es sorozat is összejött.

Fordulás után hátrányba kerültünk, de még nem engedtük el a meccset

A félidő végén, majd a második játékrész elején a szlovénok percei következtek, amellyel megfordították az állást.

A létszámfölényes játék ezúttal inkább hátráltatta a magyarokat, így a 44. percben először alakult ki háromgólos különbség (23–20).

A válogatott azonban nem roppant meg: Ligetvári Patrikék nyitott védekezésre váltottak, amellyel sikerült visszazárkózni mínusz egyre.

Fotó: MTI/Hegedűs Norbert

A meccs végén felbátorodtott az ellenfél

Később felváltva estek a gólok, ám a szlovén csapat jobban használta ki az üres területeket, és végül megtartotta előnyét.

A magyar oldalon Imre Bence nyolc, Rosta Miklós öt gólt szerzett, míg a kapuban Palasics Kristóf öt védéssel tartotta versenyben a csapatot.

A folytatás kulcskérdéseket hoz

A magyar válogatott jelenleg egy ponttal a középdöntős csoport utolsó helyén áll.

A csapat pénteken 29–29-es döntetlent játszott Svájccal, kedden 20.30-tól a társrendező Svédország, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen lép pályára.

Az elődöntőbe a csoportok első két helyezettje jut, míg a harmadikok az ötödik helyért küzdhetnek.

Fotó: MTI/Hegedűs Nobert

A II. középdöntős csoport állása

  1. Svédország – 4 pont

  2. Szlovénia – 4 pont

  3. Horvátország – 2 pont

  4. Izland – 2 pont

  5. Svájc – 1 pont

  6. Magyarország – 1 pont

A magyar válogatott kerete az Európa-bajnokságon:

Kapusok: Bartucz László (MT Melsungen – Németország), Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Andó Arián (Mol Tatabánya KC)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Rodríguez Pedro (Mol Tatabánya KC), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nîmes Gard – Franciaország)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Cesson Rennes – Franciaország), Lukács Péter (Elverum Handball – Norvégia), Pergel Andrej (BM Logroño La Rioja – Spanyolország)

Beállók: Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország), Papp Tamás (Mol Tatabánya KC)

Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-PICK Szeged), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Mol Tatabánya KC)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A magyar válogatott döntetlent játszott Svájccal

Döntős a magyar válogatott! Legyőztük Görögországot, jöhet az...

Egy góllal maradt alul, de végig kitartóan küzdött...

Megvan az elődöntő: a magyar válogatott ötméteresekkel győzte...

125 éves a Magyar Labdarúgó Szövetség

Olaszország legyőzésével biztos középdöntős a magyar válogatott

Egy gól döntött Belgrádban – hatalmas csatában maradt...

Magabiztos győzelemmel rajtolt a magyar válogatott az Európa-bajnokságon

Magabiztos magyar rajt a középdöntőben: öt góllal múltuk...

Sérülések árnyékában, reális célokkal kezdi az Eb-t a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma