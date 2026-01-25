Küzdelmes mérkőzésen maradt alul Szlovénia ellen a magyar válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott 35–32-es vereséget szenvedett Szlovéniától az Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában, Malmőben. Chema Rodríguez együttese végig versenyben volt, több periódusban is irányította a játékot, ám a második játékrészben a szlovén csapat hatékonyabban használta ki helyzeteit.

Hatékony kezdés, bátran vállalt kockázatok

A magyar csapat már a találkozó elején létszámfölényes támadójátékkal próbálta meglepni ellenfelét, és a vállalt kockázatok eleinte eredményre is vezettek: a 11. percben Rosta Miklós vezérletével 8–5-re vezettünk.

Bár a szlovénok többször is betaláltak az üres kapuba, a magyar védekezés rendezett maradt, támadásban pedig Imre Bence és Rosta Miklós révén egy 5–1-es sorozat is összejött.

Fordulás után hátrányba kerültünk, de még nem engedtük el a meccset

A félidő végén, majd a második játékrész elején a szlovénok percei következtek, amellyel megfordították az állást.

A létszámfölényes játék ezúttal inkább hátráltatta a magyarokat, így a 44. percben először alakult ki háromgólos különbség (23–20).

A válogatott azonban nem roppant meg: Ligetvári Patrikék nyitott védekezésre váltottak, amellyel sikerült visszazárkózni mínusz egyre.

A meccs végén felbátorodtott az ellenfél

Később felváltva estek a gólok, ám a szlovén csapat jobban használta ki az üres területeket, és végül megtartotta előnyét.

A magyar oldalon Imre Bence nyolc, Rosta Miklós öt gólt szerzett, míg a kapuban Palasics Kristóf öt védéssel tartotta versenyben a csapatot.

A folytatás kulcskérdéseket hoz

A magyar válogatott jelenleg egy ponttal a középdöntős csoport utolsó helyén áll.

A csapat pénteken 29–29-es döntetlent játszott Svájccal, kedden 20.30-tól a társrendező Svédország, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen lép pályára.

Az elődöntőbe a csoportok első két helyezettje jut, míg a harmadikok az ötödik helyért küzdhetnek.

A II. középdöntős csoport állása

Svédország – 4 pont Szlovénia – 4 pont Horvátország – 2 pont Izland – 2 pont Svájc – 1 pont Magyarország – 1 pont

A magyar válogatott kerete az Európa-bajnokságon:

Kapusok: Bartucz László (MT Melsungen – Németország), Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Andó Arián (Mol Tatabánya KC)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Rodríguez Pedro (Mol Tatabánya KC), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nîmes Gard – Franciaország)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Cesson Rennes – Franciaország), Lukács Péter (Elverum Handball – Norvégia), Pergel Andrej (BM Logroño La Rioja – Spanyolország)

Beállók: Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország), Papp Tamás (Mol Tatabánya KC)

Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-PICK Szeged), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Mol Tatabánya KC)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma