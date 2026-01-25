Ökumenikus bibliavasárnapra

Német nyelvterületen 1982 óta ökumenikus bibliavasárnap, míg másutt, például az USA-ban nemzeti bibliavasárnap a mai vasárnap neve. Ugyanazzal a céllal: megköszönni egyénileg és közösségileg Istennek, hogy adta szavát, kijelentését a világnak az Ószövetségben, és az Újszövetségben. Ezeket örökre összeköti a Szabadító, a Jehósuah/Jézus élő személye.

Teológusok, tudósok, írók, művészek és hívő emberek már régóta felismerték:

a Biblia az élet könyve, mindenkihez a lényegről szól. Az élni érdemes életre tanít.

De a Könyvek Könyve is, nem csak azért, mert évente legkevesebb 100 millió példányban „fogy el”, hanem mert benne a minden betűnél fontosabb kijelentés, Isten élő-éltető beszéde szólal meg. És a teológiai kutatás, az Isten-ismeret ősforrása is. Kordokumentum, ami az egész emberiség megtartó létirányáról, indulásáról, megmaradásáról és céljáról szól. Pál szerint: „Amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve, reménykedjünk” (Róma 15,4).

Az angolszász publikációk, bibliavasárnapi illusztrációs anyagok ötletekben gazdagon ontják a tudnivalókat, hinnivalókat és látnivalókat a világhálón ma is. Például: mire jó alkalom ez a vasárnap? Arra, hogy egész sereg bibliai szerzővel ismerkedhetünk meg, számuk meghaladja a negyvenet. Mivel az első ismert emberpárral, Ádámmal és Évával is megismertet, így eredetünkkel, kezdeteinkkel is. Mindenkiben felébred egyszer a kíváncsiság, hogy megtudja: kik voltak családjában az ősei, milyen emberek voltak. Az emberiség teremtésbeli alfája Ádám, akinek neve „a-da-ma” „alapot” is jelent. Ground angolul: ő grundolta az emberiséget, mondhatnánk mai szóhasználattal. Arra is jó alkalom a bibliavasárnap, hogy eszünkbe juttassa ellentétektől agyonszabdalt világunkban: ez a pusztítás a Biblia felől nézve teljesen oktalanul és céltalanul történik. Csak emberi kisszerűségek és önző érdekek miatt szenvedő világunkban az emberiség számbeli és nemzetekbeli többségében az egy gyökerű létvallás, létezésmentő hit könyveként a teremtés és a megváltás örök valóságát nyilvánítja ki. A három „könyves vallásnak”: a zsidóságnak, a keresztyénségnek és az iszlámnak ez a fundamentuma. A Biblia egyben az egyetemes létértelem felfedésének kulcskönyve. Isten kinyilatkoztatásának, és az emberi élet Lebenssinn-jének (Frankl), értelmének feltárója: megismerni Istent, azt a léttöbletet és azt a létdimenzió-többletet, amit az örök élet, Istenünk örök valósága jelent.

Vallomások a Bibliáról

Ezzel egy teljes vasárnapot is meg lehetne tölteni, akár itt az online-felületen. Csepp lenne az óceánból. Csak néhányat mostanra:

„Mire is tanít hát az Evangélium? Mindenekelőtt arra, hogy a bűn realitás. Másodszor, hogy legyen kicsi vagy nagy, lényegében közös tőről fakad. Minden bűn oka a szeretet hiánya, az önzés – az ember kiválása a tiszta jóból, lázadása Isten ellen. Mivel pedig a bűn mindig a szeretet elleni vétek, ezért orvosolni is egyedül a szeretet síkján lehet” (Pilinszky János)

„Vannak csendben működő erők. A növekedő fa is minden zaj nélkül tolja félre a legnehezebb köveket. Ez a képe Isten Igéjének is, a maga rejtett erőivel. Emberi szíveket változtat át úgy, ahogy arra a világ semmiféle erői nem képesek”. (Carl Eichhorn)

„Az ÚJTESTAMENTUM a csillagos ég könyv-alakban. Rejtelmes és kiolthatatlan. Tündöklő gondolatai a végtelenség árnyékában ülnek, s mögöttük lebeg az Isten” (Gárdonyi Géza)

„Merjük végre magunk ellen, nem pedig a magunk igazolására olvasni a Bibliát. Így fog ténylegesen formálni minket!” (D. Bonhoeffer mártírteológus).

„Hozzáfogok én, a szegény legény és megmutatom, hogy a szegény legénynek odaadása többre visz, mint egy országnak immel-ámmal való igyekezete. Megmutatom, hogy az Isten gyakran alávaló és semminek sem állított, elszánt, dacos, mégis áldozatos eszközök által viszi véghez az ő dicsőségét” (Misztótfalusi Kis Miklós, aki saját költségén 3500 példányban kiadta 1645-ben Amszterdamban a teljes magyar nyelvű Bibliát)

„Engedjük, hogy a Biblia olvasókönyvből az élet könyvévé váljon számunkra. Nekem minden napon egy új kiadvány. A Biblia égetően időszerű” (Peter Hahne német író, tv szerkesztő).

„Lehetetlen a világot Isten és a Biblia nélkül jól kormányozni” (George Washington, az USA első elnöke)

„Nagy hatalmasságok próbálták elpusztítani ezt a könyvet. Elmúltak, a könyv pedig megmaradt, és meg is marad örökké, tökéletesen és teljesen, ahogy Isten először kijelentette. Ki védte meg ilyen hatalmas erők ellen? Egyedül Isten maga, aki mindeneknek Ura.” (Luther Márton).

„Csak azt mondhatom, hogy ez a legjobb ajándék, amit Isten az emberiségnek adott” (Abraham Lincoln, az USA 16. elnöke a Bibliáról)

“Ha jót akarok tenni a szívemmel, valóságosan fel akarom üdíteni és meg akarom erősíteni, akkor nem a filozófia zavaros kérdéseihez fordulok, hanem egy kis könyvet veszek a kezembe – az Újszövetséget, amelyben végtelenül több világosságot és mélyebb igazságot találok, mint a filozófusok összes írásában együttvéve” (Immanuel Kant)

„Szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drágakövet, én azt viszem, amit vihetek, tudniillik magyar nyelven az egész Bibliát” (Károli Gáspár gönci református lelkész, aki 1590-ben fordította le és jelentette meg az első teljes magyar nyelvű Bibliát).

Legfrissebb adatok a Bibliáról

A Qumran&Bibel kutatócsoport 2025. novemberi adatai szerint a világon beszélt összes nyelv 99%-án elérhető. Teljes bibliafordítás 776 nyelven olvasható (2024-ben 756, növekedés +20). 2023-hoz képest pedig +40 nyelv. Az Újszövetség 1798 nyelven tanulmányozható, ez 2023-ban 1 658 volt, a növekedés 2 év alatt +140 nyelv. Egyes könyvek a Bibliából már 4 007 nyelven olvashatók.

A Wycliffe Global Alliance, a Wycliff Globális Bibliafordító Szövetség adatai szerint kb. 7 400 nyelv, nyelvcsoport, törzsi nyelv él ma a világon.

2025-re vetítve: 118 új fordítást ünnepelhettek meg, minden 3. napra jutott egy újabb nyelvi kiadás. 461 nyelven kezdődött el az újabb bibliafordítás. 19 óránként egy új nyelv lép be a majdan Bibliát olvasók körébe.

Mindezért egyedül Istené a dicsőség, a Sola Scriptura (Egyedül a Szentírás) reformációi elvének gyakorlati megvalósításáért pedig nagy-nagy köszönet a fordítóknak. Van miért hálát adnunk 2026 ökumenikus bibliavasárnapján is.

„Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam” (János 5,39)

Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma