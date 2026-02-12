Home Kitekintő A NATO-főtitkár szerint a szövetség azt szeretné, hogy az ukrajnai háború véget érjen
Kitekintő

A NATO-főtitkár szerint a szövetség azt szeretné, hogy az ukrajnai háború véget érjen

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: AP

A katonai szövetség azt szeretné, hogy a brutális ukrajnai háború igazságos és tartós béke elérésével véget érjen – jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben, a tagállamok védelmi miniszereinek találkozóját követően csütörtökön.

Mark Rutte sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a szövetségesek egységesek Ukrajna támogatásában, és elkötelezettek a tagállamok minden négyzetcentiméterének védelme mellett.

A NATO csütörtökön indította el Sarkvidéki Őrszem (Arctic Sentry) programját, ami – mint kiemelte – világossá teszi: bármilyen biztonsági fenyegetésre a szövetség közös fellépéssel fog válaszolni a tagországok egymilliárd állampolgára békéjének szavatolása érdekében. Hangsúlyozta: a NATO célja elrettentésének és védelmének megerősítése, valamint Ukrajna folyamatos támogatásának biztosítása.

A NATO erős és erős marad – jelentette ki. A kollektív biztonság iránti kötelezettségvállalás teljesítésének bizonyítékai már láthatóak, ami leginkább egy erősebb európai védelem kialakításának szándékában mutatkozik meg – hangoztatta.

A NATO-főtitkár elmondta, a találkozó alkalmával a szövetségesek egyértelmű vállalásokat tettek képességcéljaik elérésére, és azon dolgoznak, hogy biztosítsák a katonai készenlét szavatolásához szükséges erőket. Ez azonban sokkal több befektetést igényel – emelte ki.

„A védelmi beruházások létfontosságúak a biztonságunk szempontjából” – fogalmazott Rutte, majd közölte: több légvédelemre, több lőszerre és erősebb ellátási láncokra van szükség. Ennek érdekében saját ipari bázist kell kiépíteni és növelni a gyártósorok számát az Atlanti-óceán mindkét partján – húzta alá.

A multinacionális vállalatok szerepének növelése új technológiák bevezetését, valamint mélyreható precíziós csapásmérő és ballisztikus rakétavédelmi képesség rendelkezésre állását jelenti – tette hozzá a NATO főtitkára.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Uniós rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban alkalmazott...

EU-csúcs – António Costa: prioritásunk Európa gazdasági növekedésének...

David Szalay nyitja meg az idei Ünnepi Könyvhetet...

Az Európai Bizottság támogatja Szlovákiát a jogállamiság tiszteletben...

Az Európai Parlament jóváhagyta a 90 milliárd eurós...

Ukrajna humanitárius válságának egyetlen megoldása a béke

Tiszteletbeli székellyé avatták Szarka Tamást a XII. Budapesti...

Gál Kinga: elfogadhatatlan az a képmutatás, amely Brüsszelben...

Az energiaárakról tárgyalnának az EU-csúcson a slavkovi hármak...

Az EU jogszabállyal szabna gátat az online zaklatásnak

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma