Ez a választás arról szól, hogy gyűlöletre vagy szeretetre építsük-e a jövőnket – jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Digitális Polgári Körök szombati háborúellenes gyűlésén Debrecenben azt hangoztatva, hogy míg a Fidesz közössége a szeretetre, addig ellenfeleié a gyűlöletre épül.

Orbán Viktor azt mondta: a Fidesz közössége, amelyben egyszerre van jelen a haza, a család és az egymás iránt érzett szeretet, egy szeretetközösség. A másik oldalon is sokan vannak – folytatta, de az egy gyűlöletközösség, és gyűlöletre nem lehet nemzetet, országot és jövőt építeni.

Egy székelyföldi Fidesz-aktivista kérdésére válaszolva kiemelte:

A Demokratikus Koalíció egyetlen programpontja, hogy elvegyék a határon túli magyaroktól a szavazati jogot, ami a gyűlöletpolitika sajátos része.

Ki akarják rekeszteni a nemzetből az erdélyieket – mondta, hangsúlyozva, hogy a Fidesz ezt nem fogja hagyni.

„Önök nemcsak azért fontosak, mert vannak, hanem azért is, mert pontosan tudjuk, hogy a nemzet nagyjából olyan, mint a kenyér”, a belseje, ahogy az idő múlik, egyre morzsalékosabb, és a héja tartja egyben. „Szükségünk van a határon túli magyarokra”

– jelentette ki a miniszterelnök.

MTI/Felvidék.ma