Ha hagyjuk, hogy a „Tisza-Brüsszel-nagytőke koalíció” kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat – jelentette ki a miniszterelnök szombaton Budapesten. Orbán Viktor évértékelőjében azt mondta, Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani. A kormányfő kijelentette azt is: amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába.

A Várkert Bazárban tartott huszonhetedik évértékelő beszédében Orbán Viktor arról is beszélt, a 2026-os év a győzelem éve lesz: a győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek és a győzelem éve Magyarországnak.

A miniszterelnök szólt a szuverén külpolitika fontosságáról, amelynek elmondása szerint a nemzeti függetlenség az előfeltétele. Vigyázni kell rá, mint a szemünk fényére – hangsúlyozta.

Kiemelte:

Az Egyesült Államok előző elnöke nemcsak támogatta az orosz-ukrán háborút, de Magyarország kivételével „belepréselte” abba az összes európai államot, ám Donald Trump tavaly januári hivatalba lépése után az Egyesült Államok kilépett a konfliktusból, miközben Európa benneragadt abban.

A történtekről úgy nyilatkozott: jó lecke ez azoknak, akik állandóan igazodni akarnak egy nagyobb hatalomhoz és nem bíznak a szuverén külpolitikában.

A veszély nagy. Brüsszel naponta próbálkozik, és a Tisza Párt már be is jelentette, hogy ők beviszik Magyarországot a közös európai külpolitikába

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor azt mondta, tavalyi beszédében azt vállalta, hogy Donald Trump visszatérése után a magyarok újra a történelem főutcáján járnak majd, ellenfeleik pedig „sáros, külvárosi mellékutcákban fognak bóklászni”. Így is lett – tette hozzá.

Értékelése szerint ha ez így megy tovább, ez az évszázad Európa megaláztatásának évszázada lesz. A világban ugyanis új ipari forradalom kezdődött, és ebben a kontinens nem tud részt venni. A gőzgépek feltalálása óta először Európa nem formálója, hanem elszenvedője lesz a világméretű gazdasági átalakulásnak – folytatta. Ennek okaként a magas energiaárakat és a fojtogató túlszabályozást jelölte meg, ami a kormányfő közlése szerint megöli a gazdaságot.

Orbán Viktor ugyanakkor azt mondta, a magyaroknak még van esélyük. Kifejtette, 2025-ben tárgyalt és megállapodott az amerikai, az orosz és a török elnökkel, hogy Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt.

„Lesz olaj és lesz gáz! Épül Paks, lesz elég energiánk a gazdasági fejlődéshez és az adatalapú gazdasághoz. Közben a többiek a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizetik”

– fogalmazott, hozzátéve, kinek mit intézett a kormánya.

Orbán Viktor azt mondta, tavalyi beszédében vállalta azt is, hogy „zúzós rock and roll következik a magyar belpolitikában”, ugyanis az Egyesült Államok új elnöke fellázadt „a liberálisok globális méretű üzleti, média- és politikai hálózata” ellen. Ezzel javultak a magyar kormány esélyei, „mi is hétmérföldeseket léphetünk és kiszoríthatjuk Magyarországról a szuverenitásunkat korlátozó idegen befolyást az ügynökeivel együtt” – tette hozzá.

Úgy folytatta, ez volt a terv, de csak félmunkát végeztek, mert a brüsszeli elnyomó gépezet még működik Magyarországon, „ezt majd április után fogjuk eltakarítani”.

„Álcivil szervezetek, megvásárolt újságírók, bírák, politikusok, algoritmusok, bürokraták, guruló eurómilliók. Itt, Magyarországon ma ezt jelenti Brüsszel”

– fogalmazott.

Felidézte az Egyesült Államok kongresszusi jelentését, amely a kormányfő közlése szerint azt tartalmazta: az Európai Bizottság nyomást gyakorolt a közösségi médiaplatformokra, hogy cenzúrázzák a tartalmakat a szlovák, a holland, a francia, a moldovai, a román és az ír választások előtt, valamint a 2024. júniusi európai parlamenti választások előtt. De a bizottság ugyancsak „gyorsreagálású rendszereket aktivált” a francia, a moldovai, a román és a német választások előtt.

Hozzátette, ezt nem Oroszország, hanem Amerika mondja.

„Becsüljük meg az amerikaiak barátságát, mert ők leplezik le a brüsszeli cenzúrát, beavatkozást és manipulációkat. Itt az igazság Amerikából. Ez az igazi Amerika hangja!”

– összegzett.

A miniszterelnök az elért gazdasági eredményekről szólva kijelentette: „amit vállaltunk, azt megcsináltuk, és ez így lesz a következő négy évben is”.

Orbán Viktor kiemelte:

vállalták, hogy áttörést érnek el az adózásban. Meghirdették a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását, vállalták és megcsinálták a csed és a gyed teljes jövedelemadó-mentességét, valamint a fegyvereseknek szánt hathavi fegyverpénz kifizetését.

Azt is mondta: 15 éve építik a családalapú Magyarországot, és mivel a családokat „mifelénk az édesanyák tartják össze”, őket kell megerősíteni.

Hangsúlyozta:

Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel. Ma félmillió, a következő három évben már egymillió magyar édesanya válik adómentessé élethossziglan.

Hozzátette: ha 2010-ben nem vezették volna be a mai családtámogatási rendszert, ma 200 ezerrel kevesebb gyermek lenne Magyarországon. „Van-e ennél nagyobb öröm és büszkeség?” – kérdezte.

Úgy folytatta: vállalták az infláció megfékezését is, és januárban 2 százalék volt az infláció. Élelmiszerárstop, árfigyelő-rendszer, kötelező akciózás – „mind megcsináltuk, de még nem értünk a végére”.

Az ugyanis nincs jól, hogy a magyar gazdától 60 forintért vásárolják fel a krumplit, és 300 forintért látjuk viszont a plázában. Lesz itt még dolga a nemzeti kormánynak április után is

– jegyezte meg.

Arról is beszélt: vállalták, hogy hajtóvadászatot indítanak és levadásszák a kábítószer-kereskedőket, akik mérgező kotyvalékkal és szintetikus szerekkel árasztották el Magyarországot. Több mint tízezer büntetőeljárást indítottak, 50 tonna drogot és alapanyagot vontak ki a feketepiacról, és több mint kétmilliárd forint értékben foglaltak le kábítószer-kereskedelemhez köthető vagyont. „Vállaltuk és megcsináltuk” – jelentette ki.

Kitért arra:

nem vállalták, de bevezették a fix 3 százalékos otthonteremtési programot, és egész Európában ma Magyarországon juthatnak a fiatalok a legkönnyebben saját otthonhoz.

Továbbá, nem vállalták, de bevezették a 14. havi nyugdíjat, amelynek első részlete talán már meg is érkezett a 13. havi nyugdíjjal együtt. Ugyancsak nem vállalták, de 11 százalékkal megemelték a minimálbért – tette hozzá.

Orbán Viktor további 300 ezer új munkahely létrehozását és az 5 milliós foglalkoztatás elérését jelölte meg célként.

Rámutatott:

azt szeretnék, ha minden munkaképes magyar dolgozhatna. Már létrehoztak egymillió munkahelyet, ma 4 millió 700 ezren dolgoznak, de fel akarnak menni ötmillióig, és ehhez kell még 300 ezer új munkahely, „amit meg fogunk csinálni”.

Kitért arra is: 15 éve futtatják a béremelési programot, a minimálbért négy és félszeresére, az átlagbért négyszeresére emelték, de továbbmennek, és el akarják érni az egymillió forintos átlagbért.

Azt ígérte, hogy végigviszik a fix 3 százalékos elsőotthon-lakáshitelt, amíg minden fiatalnak meglesz a saját otthona. A gyermekes édesanyák adómentességét 2029-ig teljesen kiépítik, a tizennegyedik havi nyugdíjat teljesen bevezetik

– sorolta.

Úgy fogalmazott: aki látott már kormányt, tudja, éppen elég feladat mindezt végigcsinálni a következő négy évben.

Beszélt arról is:

program ügyében az ellenfél is előállt egy újítással, előre bejelentették, hogy hazudni fognak. Belevágták az ország képébe, hogy nem mondják el az igazat, mert akkor megbuknak és sohasem nyernek választást.

Nem csoda, hogy még Gyurcsány is visszavonult, ide kevés a reggel, éjjel, meg este, ezzel még ő sem tudna versenyezni – jegyezte meg.

Kitért a balmazújvárosi időközi voksolásra, és a kormánypárti győzelemre, azt mondta, erről a balliberális sajtó úgy írt: az valójában nem is számít, sőt kifejezetten rossz a kormánypártoknak. Azt ígérte, hogy amikor két hónap múlva megnyerik az országos választást is, csendes derűvel viselik, amikor megírják, hogy ez a győzelmük is maga a vereség.

A miniszterelnök kiemelte:

az emberek az összes nagy civilizációs kérdésben az ő oldalukon állnak.

Rámutatott: az emberek nem akarnak migrációt, nem akarnak háborút, nem akarják Ukrajnába küldeni a pénzüket, és elképzelhetetlennek tartják, hogy olyan ember feleljen a gyermekek neveléséért, aki szerint jó, ha lefekvés előtt a Csipke Józsika című mesekönyvből olvasnak fel az egymásba szerelmes királyfikról. Ez Magyarországon egész egyszerűen nem fordulhat elő – jelentette ki Orbán Viktor.

Kitért arra is: az országjárás során azt is látja, hogy velük vannak a munkából élők, az a hatalmas tömeg, amely reggel korán kel, napközben dolgozik, munka után neveli a gyerekét, gondoskodik a szüleiről és összetartja a családját. Velük vannak az idősek, akik egész életükben dolgoztak és tudják, hogy a jövőt csak munkára lehet építeni. Ők azt szeretnék, ha a fiatalok folytatnák a munkájukat, és nem akarják, hogy „Brüsszelből szalajtott kalandorok” széthordják azt, amit felépítettek – mutatott rá.

Nagyon sok fiatal is velük van, többségük pedig nem éri be „kamu lázadással”, hogy bulikban „mocskos Fideszt óbégasson”. Ilyenek is vannak, de szájhősök és szalonforradalmárok az ő idejükben is voltak

– jegyezte meg.

Elmondta, találkozik rengeteg fiatallal, akik valóban szeretik a hazájukat, komolyan gondolkodnak a jövőjükről és vállalják az igazi lázadást a Brüsszelből érkező „idióta utasításokkal”, a nemzetközi hálózatokkal és nagytőkével szemben. „Ezek a fiatalok velünk vannak, szerintem ők vannak többen. Őket hívjuk, gyertek és harcoljatok velünk a hazátokért” – fogalmazott Orbán Viktor.

Orbán Viktor a nemzeti oldalról szólva elmondta: amerre jár az országban háborúellenes gyűléseken vagy másfajta összejöveteleken, csupa elszánt, jókedvű és vidám emberrel találkozik.

„Ez egy derűs és erős közösség. Európa legerősebb politikai közössége, amelyen látom az elszántságot és az akaratot. Ez a közösség a választáson győzni akar és győzni is fog”

– jegyezte meg.

Az ellenfelekre kitérve azonban úgy értékelt: ott dühöt, haragot, gyűlöletet és rosszkedvet látni, ám ezekből nem lehet közösséget építeni.

„Ellenfeleink oda jutottak, hogy ismert bűnözőket szerveznek bandába és szállítanak, hogy megzavarják a fideszes gyűléseket” – nehezményezte, hozzáfűzve: ne engedjük, hogy a Tisza visszavigyen bennünket az ököljog világába, Magyarország ennél többet érdemel.

Hangsúlyozta:

nemzeti közösséget csak szeretetből és összefogásból lehet építeni, „ezért legyen bármilyen gyűlölködő is az ellenfelünk, mi továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében”.

Orbán Viktor kiemelte azonban: a valódi ellenfeleik nem a magyarországi ellenzéki pártok, nem a Tisza és nem a DK, hanem az ő brüsszeli gazdájuk. A DK már régen eladta a lelkét, és viszi az Európai Egyesült Államok, vagyis a „Brüsszeli Birodalom” zászlaját, a Tisza Párt pedig „egyenesen brüsszeli kreálmány” – jelezte.

Emlékeztetett: a Fidesz kijött az Európai Néppártból, mert nem adta meg magát a migránsok beengedését követelő németeknek, élükön Herr Weberrel – utalt a Néppárt vezetőjére, hozzátéve: „a Tiszát a németek alapították Herr Weber vezetésével és Ursula von der Leyen zászlóanyasága mellett”.

Orbán Viktor újdonságként említette, hogy a globális nagytőke, amely eddig csak a háttérben dolgozott, most nyíltan kilépett a rivaldafénybe.

„Itt áll előttünk a pőre és nyílt nemzetközi pénzügyi hatalom. Ők is tudják, nagy a tét. Napnál világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani”

– fogalmazott.

Hozzátette: a baloldal, „amely most Tisza Kft. néven fut”, és már milliárdokkal van kitömve, most újra őket képviseli, velük kötött megállapodást, az ő előretolt helyőrségük és az ő elvárásuk végrehajtója lesz, ezért megállapodtak a Shell-lel és megállapodtak az Erste Bankkal.

A Shell a többi energiacéggel együtt egyszerűen csak vissza akarja kapni a pénzét, az Erste és a bankok is ugyanezt akarják, Brüsszel pedig kéri a maga részét, hogy odaadhassa Ukrajnának – figyelmeztetett.

A Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetségben van – összegzett.

Hozzátette: ők azok, akik keresnek a vérontáson, ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában, ők „a halál vámszedői, a háború kutyái”.

Persze ők nem vesznek részt a harcokban, arra ott vannak az ukránok és szükség esetén a közép-európai szomszéd népek

– jegyezte meg.

A háború egyik fő nyertese a Shell: 10 milliárd dollárt keresett a háborún és az oroszok elleni szankciókon. Az a céljuk, hogy bennünket is leválasszanak az orosz olajról és gázról, megemeljék az árakat, és Magyarországon is sokszorosra emeljék a profitjukat – nehezményezte.

Kiemelte: őket nem érdekli, hogy ebbe belerokkannak a magyar háztartások és vállalkozások. Ma a magyarok az éves rezsiért átlag 250 ezer forintot fizetnek, Lengyelországban 800 ezret, Csehországban pedig 1 milliót.

„Ezt a jövőt szánja nekünk a Shell, ezért delegált egy reménybeli kormányba saját képviselőt”

– jelezte.

Szólt arról, hogy a nemzeti kormány bevonta a nemzetközi bankokat a közteherviselésbe, ebből elegük lett, „elegük lett a nemzeti kormányból és elegük lett a népbarát kormányzásból”, vissza akarják kapni a pénzüket, ezért delegáltak miniszterjelöltet az Erstéből is a reménybeli kormányba.

Orbán Viktor hozzátette:

a nemzetközi bankok úgy nyernek a háborún is, hogy Brüsszel a tőlük felvett hitelből támogatja Ukrajnát.

Eközben „a szerencsétlen európaiakat azzal etetik, hogy a pénzük jó ügyet szolgál, pedig csak nyugati multik páncélszekrényeit tömik ki vele” – mondta, hangsúlyozva, hogy Magyarországot csak súlyos konfliktusok árán sikerült kimenteni ebből az uniós hitelfelvételből.

Ha hagyjuk, hogy a „Tisza-Brüsszel-nagytőke koalíció” kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat

– jelentette ki a miniszterelnök.

Ők abban gondolkodnak, hogy majd mindenki megkapja, amit akart: a Tisza Párt kiélheti kielégítetlen politikai ambícióit, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel elküldheti a magyarok pénzét Ukrajnába és „betolhatja” Ukrajnát az Európai Unióba – fogalmazott.

A kormányfő azt hangsúlyozta: a Tisza Párt valóban rendszerváltásra készül, hiszen „a magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer”, és akkor „lőttek” a rezsicsökkentésnek, a családtámogatásoknak és az otthonteremtésnek.

Orbán Viktor kiemelte:

a kormányzat a családokat támogató intézkedéseit úgy finanszírozta, hogy 2010 és 2025 között három gazdasági területről – a bank- és az energiaszférából, valamint a kereskedelmi láncoktól – összesen 14 ezer 956 milliárd forintot vett el. Ebből a forrásból idén 1922 milliárd forintot terveznek beszedni.

Hangsúlyozta: ezek a cégek így sem mentek tönkre, szépen kerestek magyarországi tevékenységükön. Egy kormányváltás esetén azonban azon lennének, hogy előbb leálljanak az elvonások, majd elkezdenék „visszagyűjteni” a tőlük korábban elvett összeget – jelentette ki.

A kormányfő kitért arra is,

2002-ben is felhívták a figyelmet arra, hogy ha a szocialisták nyerik a választást, „a nagytőke és a pénztőke alakít kormányt és mindent elvesznek”.

Azt mondta, akkor drágán meg is fizettük az árát annak, hogy az ország fele nem hallgatott rájuk, hiszen „az egész ország, minden család nyögte nyolc éven át” az így keletkezett terheket.

Felidézte, hogy a szocialista kormányok letagadták a gázáremelést – pont ugyanúgy, ahogy most a tiszások – , miközben tizenöt alkalommal emelték fel a gáz árát „a nyolc keserves év alatt”.

Azt is mondták, ami jó, továbbviszik – otthontámogatás, Széchenyi-terv – , miközben egy év múlva már egyik sem volt, és nem érdekelte őket az sem, hogy a magyar családok belerokkannak a kifizethetetlen rezsiköltségekbe – közölte.

„Jött az elszegényedés, eladósodás, munkanélküliség, córesz, aztán a csőd”

– mondta.

Orbán Viktor azt mondta, Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy, és az áprilisi lesz az utolsó magyar választás a háború előtt.

A következő kormánynak kell majd döntenie háború és béke kérdésében

– mutatott rá.

A miniszterelnök azt mondta, Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzi az oroszokat; Magyarországon és Szlovákián kívül mindenhol háborús készülődés folyik.

Kifejtette, kilenc országban már van kötelező sorkatonai szolgálat, és van, ahol a nőkre is kiterjesztették. Útmutatókat küldenek a lakosságnak, mit kell csinálniuk háború esetén. A katonai kiadások kilőttek. Megállapodásokat írtak alá arról, hogy majd csapatokat küldenek Ukrajnába

– sorolta.

Hozzátette, eddig közel 200 milliárd eurót költött Brüsszel az ukrán háborúra, decemberben pedig újabb 90 milliárd eurós hitelt.

„Ukrajna csak nyeli, nyeli tovább a pénzt” – fogalmazott, úgy folytatva, most 800 milliárdot követelnek működésre és 700 milliárdot hadseregre, miközben senki nem tudja a választ arra az egyszerű kérdésre, miként lehet legyőzni egy atomhatalmat anélkül, hogy bevetné a nukleáris fegyvereit.

Orbán Viktor azt mondta, amit Európa és Brüsszel csinál, óriási felelőtlenség.

„Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába. Nem, nem és nem!”

– hangsúlyozta. Szólt arról, hogy Magyarország tudja, milyen egy háború arrafelé, egyszer már benne volt. A Don-kanyarban magyar fiúk haltak meg idegen célokért, idegen parancsra, idegen földön, épp elég volt egyszer – mondta.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: „a mi hivatásunk Magyarország függetlenségének és szuverenitásának megőrzése”. Régen egész Európa így gondolkodott, ma azonban innen nyugatra valami keveredés, valami bizonytalan, valami lelketlen van, és senki nem tudja, mi sül ki belőle. Ezzel szemben „nálunk rend van és biztonság, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa”.

„Magabiztos nyugalom, egy magyar világ, ami illik hozzánk, amiben otthon érezzük magunkat, és amire büszkék vagyunk. Azt akarjuk, hogy ez így is maradjon, ezért a Fidesz-KDNP a biztos választás”

– jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor emlékeztetett: az elvesztett csaták és háborúk után az ellenfeleink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények. Évtizedekig arra tanítottak bennünket, hogy gyengék legyünk és vesztesek, és törődjünk bele a sorsunkba.

Hát nem! – szögezte le, hangsúlyozva, hogy azért jöttek és arra hívnak mindenkit, hogy Magyarország újra nagy és gazdag ország legyen.

„Sokat dolgoztunk és jól haladunk, de ezzel a munkával még nem végeztünk. Ezért kell és ezért fogjuk megnyerni az áprilisi választást”

– mondta.

Beszéde végén úgy fogalmazott, a 2026-os év a győzelem éve lesz: a győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek és a győzelem éve Magyarországnak.

