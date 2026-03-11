Home Kitekintő Ursula von der Leyen: stratégiai baklövés lenne visszatérni az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz
Ursula von der Leyen: stratégiai baklövés lenne visszatérni az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: TASR)

Stratégiai baklövés lenne a visszatérés az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz, ugyanis még függőbbé, sebezhetőbbé és gyengébbé tenné az Európai Uniót – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán.

Az Európai Parlament plenáris ülésének a tagországok állam-, illetve kormányfői jövő heti üléséről, valamint a közel-keleti helyzetről folytatott vitáján Ursula von der Leyen kijelentette: az EU elmúlt években hozott intézkedéseinek köszönhetően Európa ma már sokkal kevésbé van kitéve a fosszilis tüzelőanyagok importjának és az áringadozásoknak.

Elmondta: az Öböl menti zavarok mindenhol befolyásolják az árakat, az iráni konfliktus kezdete óta a gázárak 50 százalékkal, az olajárak pedig 27 százalékkal emelkedtek.

Ez azt jelenti, hogy a tíz napja tartó háború immár hárommilliárd euróba került az európai adófizetőknek a fosszilis tüzelőanyagok importja révén. „Ez a függőségünk ára”

– fogalmazott.

„Bármilyen intézkedéseket is hozunk, amíg a fosszilis tüzelőanyagok jelentős részét instabil régiókból importáljuk, addig sebezhetőek és kiszolgáltatottak maradunk” – tette hozzá az uniós bizottság elnöke.

MTI/Felvidék.ma

