A felvidéki magyar iskolákból is kinyílik a világ

Mindenki, aki valamilyen útra elindul, először mérlegeli, milyen irányba menjen. Később pedig értékeli, hogy jól döntött-e. A magyar iskolaválasztás is egy ilyen döntés. Erről szólt Pósa Dénes, a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás igazgatója a Feleden megrendezett Ovisok találkozóján, a Rákóczi Szövetség iskolaválasztást segítő programján.

Alább a beszédéből idézünk:

Engedjék meg, hogy néhány pontban összefoglalva segítsek ennek a döntésnek az átgondolásában.

Szakmai érv

Nemzetiségtől függetlenül minden pedagógus és szakember elismeri, hogy az anyanyelven megszerzett tudás a legmélyebb és a legkönnyebben elsajátítható. A gyermek így érti meg legjobban a világot, így tud a legszabadabban gondolkodni és kérdezni. Ha csak ezt az egy szempontot vennénk figyelembe, már akkor is elmondhatnánk:

jól dönt az a magyar szülő, aki magyar iskolába íratja gyermekét.

Történelmi példánk – 1848/49

Március 15-e közeledtével érdemes erre a kérdésre történelmi szemszögből is tekinteni. A magyar irodalmat és a történelmet, kultúránkat csak a magyar iskolában ismerheti meg a jövő nemzedéke.

1848-ban az akkori Pozsonyban ülésező magyar politika lassú, megfontolt, átgondolt döntésekkel indult el a magyar szuverenitás útján. Pesten pedig a márciusi ifjak – talán kevésbé megfontoltan, inkább szívük szerint, nemzeti érzésektől hajtva – szintén ezt az utat választották.

178 év elteltével ma már bátran kimondhatjuk, hogy jól döntöttek.

Hiszen itt vagyunk, magyarul beszélünk, és éltetjük a magyar kultúrát – ahogyan azt a Gömöri Virtus Néptánccsoport fellépésében is láthattuk. Ismerjük az akkori politikusok nevét – Kossuthot, Batthyányt –, és ismerjük a márciusi ifjakét is – Petőfit, Jókait, Vasvárit, akik példaként szolgálhatnak.

Saját környezetünk példái

Nem kell azonban csak a történelemre néznünk. Saját környezetünkben is számos jó példát találunk. Magyar iskolából el lehet jutni Kassára, Pozsonyba, Brünnbe, de Budapestre is. Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik magyar iskola elvégzése után lettek gépészmérnökök, építészmérnökök, szociálpolitikusok vagy orvosok.

A magyar iskola egyfajta tartást is ad.

A diákok tudják, hogy a továbbtanulás nem mindig könnyű, sokszor lépéshátrányból indulunk. De éppen ezért még eltökéltebbek vagyunk. És ez az elszántság később a komolyan gondolkodó szlovák osztálytársakban is elismerést vált ki.

A mai felvidéki magyar iskolák színvonala

A mai magyar iskolák – így például a feledi Szombathy Viktor Alapiskola is – magas színvonalon állnak infrastruktúra szempontjából. Az iskola felszereltsége, eszköztára, a modern tanulási környezet

mind hozzájárul ahhoz, hogy a diákok sikeresen haladjanak előre a tanulmányaikban.

A lehetőségek világa, a Rákóczi Szövetség támogatása

A magyar iskolába járó gyermekek számára a Rákóczi Szövetség segítségével szinte „kinyílik a világ”. Végigkíséri óvodáskortól az egyetemig. Számos nyári tábor – anyanyelvi, kerékpáros vagy vitorlás tábor – várja őket. Itt megismerkedhetnek a Kárpát-medence magyar iskoláinak diákjaival, sőt a diaszpórában élő magyar fiatalokkal is, akik Amerikából, Brazíliából vagy más országokból érkeznek.

Sok barátság, sok élmény születik ezekben a táborokban.

Akik már jártak a sátoraljaújhelyi vagy más Rákóczi-táborban, mindig nagy átéléssel mesélnek az ott szerzett élményeikről.

Nem utolsósorban a magyar intézménybe járó diákok minden évben számíthatnak a magyar állam anyagi támogatására. A Rákóczi Szövetség pedig minden magyar iskolába lépő gyermeknek felajánl egy jó minőségű iskolatáskát és a magyar összefogást jelképező ösztöndíjat.

Tisztelt Szülők!

Remélem, hogy ezekkel a gondolatokkal sikerült egy kicsit segítenem abban, hogy meghozzák ezt a fontos döntést – gyermekeik jövője érdekében.

Elhangzott Feleden, 2026. március 13-án

Pósa Dénes / Felvidék.ma