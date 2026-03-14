Ovis családi napot szerveztek Feleden a leendő elsősöknek

A feledi Szombathy Viktor Alapiskola és a helyi óvoda közös szervezésében ovis családi napra került sor, amelynek célja az volt, hogy a nagycsoportos óvodások és szüleik közelebbről is megismerhessék az iskolát. Az Ovisok napja program a Rákóczi Szövetség kezdeményezésére valósult meg.

A rendezvényről Makó Kovács Erika, az iskola igazgatóhelyettese nyilatkozott portálunknak.

A program az iskolában nyitott nappal kezdődött

Az óvodások a szüleikkel együtt érkeztek. A gyerekek három különböző foglalkozáson vehettek részt: természetismereti és környezetismereti témájú foglalkozáson, játékos matematikaórán a leendő elsősökkel, majd a tornateremben játékos testnevelésórán.

A rendezvény ezt követően a feledi kultúrházban folytatódott, ahol fellépett és táncházat biztosított a Gömöri Virtus Néptánccsoport Máté Borbás Orsolya vezetésével. Mihályi Erzsébet, a helyi óvoda igazgatója is köszöntötte a megjelenteket és arra buzdította a szülőket, hogy írassák magyar iskolába a gyermekeiket. Ehhez a Rákóczi Szövetség képviselői ismertették a magyar iskolaválasztás mellett szóló 12 érvet, és Pósa Dénes, a Rákóczi Szövetség Gömörben igazgatója is megosztotta gondolatait.

A szervezők kézműves foglalkozásokkal is készültek

Ebben az iskola pedagógusai és asszisztensei vezettek. A közelgő húsvétra hangolódva a gyerekek természetes anyagok felhasználásával különféle díszeket készítettek: fakanalakból nyuszik, papírpoharakból integető húsvéti figurák készültek, emellett tavaszi, szivárvány témájú képzőművészeti alkotások is születtek.

A szervezés során az iskola és a feledi óvoda szorosan együttműködött.

A rendezvényre nemcsak a helyi intézményből érkeztek gyerekek, hanem több környékbeli településről is, így Rimaszombat, Serke, Pálfala, Détér és Gesztete óvodáiból is.

Megosztották egymással tapasztalataikat

Az igazgatóhelyettes kiemelte, hogy a program a szülők számára is jó alkalmat teremtett a találkozásra és a tapasztalatcserére.

„Annak is örülök, hogy láttam a szülőket beszélgetni. Az sokat jelent, amikor egy tapasztalt szülő, akinek a gyermeke már az iskolánk tanulója, egy ovis szülővel megosztja a tapasztalatait.”

Az intézményben jelenleg több 470 diák tanul. A következő tanévben az iskola tervei szerint két első osztályt szeretnének indítani, ami általában 35–38 tanulót jelent.

A beiratkozásra várhatóan április második felében kerül sor. Az iskola vezetése úgy döntött, hogy a mostani közös program után a beiratkozás már elsősorban a szülők számára szervezett találkozó lesz, ahol megkapnak minden további információt a beiratkozással kapcsolatban. Bemutatják az intézményt, az elsős tanító ismerteti a szükséges felszereléseket, majd sor kerül a hivatalos adminisztrációra. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma