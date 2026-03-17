Megnyílt a Szülőföldön Magyarul Program 2026-os pályázati időszaka

A Szülőföldön Magyarul Program keretében 2026. március 17. és április 16. között nyújthatók be támogatási kérelmek azon családok számára, akiknek gyermekei magyar oktatási nyelvű intézményben tanulnak.

A Szülőföldön Magyarul Program célja, hogy támogatást nyújtson a külhoni magyar családoknak, ösztönözve a magyar nyelvű oktatásban való részvételt.

A program felhívását a Nemzetpolitikai Államtitkárság hirdeti meg, pénzügyi lebonyolítója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., digitalizációjáért és kommunikációjáért a Rákóczi Szövetség felel. A pályázatok felvidéki feldolgozását idén is a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége végzi. A támogatás összege: bruttó 100.000 forintnak megfelelő euró.

„A Szülőföldön Magyarul Program a magyar állam gondoskodását és támogatását hivatott kifejezni a külhoni magyar intézményeket látogató diákok, hallgatók és családok iránt. A támogatás összege évi bruttó 100 ezer forint. A www.mipont.hu felület március 17-én, kedden 10 órától nyílt meg a kérelmezők számára. A Magyar Kormány megbízásából a Program digitalizációjának és a kérelmek benyújtásának lebonyolításában a Rákóczi Szövetség vállal szerepet. A benyújtott kérelmek érvényességét az egyes országokban a pedagógus szövetségek, illetve az erre a célra kijelölt külhoni szervezetek végzik. A támogatási kérelmeket idén is kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a www.mipont.hu oldalon. A kérelmek benyújtására szolgáló felület használata még egyszerűbbé vált, emellett hasznos oktatóvideók, chatbot és a Rákóczi Szövetség ügyfélszolgálata is segíti a szülőket és az egyetemi hallgatókat” – tájékoztatott Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázat benyújtása a Rákóczi Szövetség által üzemeltetett www.mipont.hu felületen történik.

A pályázati felületen a „Támogatási kérelem benyújtása” gombra kattintva három lehetőség közül választhatnak az érintettek:

szülőként gyermek részére benyújtott kérelem,

18. életévét betöltött középiskolásként saját részre benyújtott kérelem,

felsőoktatási hallgatóként saját részre benyújtott kérelem.

„A nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás iránti kérelmet a rendszerben történő regisztrációt vagy meglévő felhasználói fiók használatát követően lehet benyújtani; az elektronikus beadás után generált adatlapot kinyomtatva és aláírva öt munkanapon belül el kell juttatni az igénylésre jogosult gyermek oktatási intézményébe, a „Szülőföldön magyarul” program illetékes felelőséhez.

A hallgatói támogatás esetében a kérelem szintén a felületen nyújtható be, azonban a kinyomtatott és aláírt adatlapot az eredeti hallgatói jogviszony-igazolással együtt öt munkanapon belül postai úton kell eljuttatni a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége komáromi (Elektrárenská 2., P.O. BOX 49., 945 01 Komárno) vagy galántai regionális pedagógiai központjába (ul. Zoltána Kodálya 2367/49, P.O. BOX 270, 924 01 Galanta)” – tájékoztatott Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke.

Hozzátette: a kérelmek benyújtásakor fontos, hogy a pályázók kellő időt és figyelmet fordítsanak az adatlap pontos kitöltésére, valamint előzetesen készítsék elő a kért dokumentumokat, mivel azok feltöltése kötelező. A mellékleteket abban az esetben is újra fel kell tölteni, ha az előző pályázati időszakban már szerepeltek a rendszerben.

Szükséges dokumentumok kiskorú gyermek esetén

Kiskorú gyermekek esetében kötelező feltölteni:

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát (rodný list),

a szülő személyi igazolványának fényképes oldalát és hátoldalát,

a bankszámláról szóló igazolást.

Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvi kivonaton szereplő édesanya vagy édesapa, szükséges csatolni a bírósági határozatot is a gyermek elhelyezéséről.

Szükséges dokumentumok nagykorú gyermek esetén

A 18. életévüket betöltött középiskolás diákok saját maguk nyújtják be a kérelmet. Ebben az esetben már nem szükséges a születési anyakönyvi kivonat; helyette a pályázó személyi igazolványát kell feltölteni.

A felsőoktatásban tanuló hallgatók a személyi igazolvány és a banki igazolás mellett kötelesek feltölteni egy, a felhívás megjelenésétől számított 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony-igazolást is, amely tanúsítja, hogy tanulmányaikat egészben vagy részben magyar nyelven végzik. Ennek az igazolásnak az eredeti példányát postai úton is szükséges elküldeni.

A kérelem benyújtása előtt minden adatot alaposan ellenőrizni kell, és az esetleges hibákat javítani. (Például változások a személyi igazolványban, másik iskola, osztály, osztályfőnök, új bankszámla.) A pályázat benyújtását követően a kérvényezőknek ajánlott figyelemmel kísérniük e-mail-fiókjukat mindaddig, amíg a támogatás összege meg nem érkezik bankszámlájukra. Az esetleges hiánypótlási felszólításokat is itt fogják megkapni.

A pályázók számára javasolt a www.mipont.hu oldalon található „Hasznos infók” és „Gyakori kérdések” menüpontokban elérhető segédanyagok áttanulmányozása a kitöltés megkezdése előtt.

Sajtóközlemény SZMPSZ/Felvidék.ma